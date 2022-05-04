С начала войны как минимум шесть военкоматов в России забросали «коктейлями Молотова»

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С начала российского вторжения в Украину по меньшей мере в шести регионах России произошли поджоги военных комиссариатов, сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на сообщения российских СМИ и телеграм-каналов.

Вот о каких случаях известно:

28 февраля в Луховицах в Московской области в комиссариат кинули бутылки с «коктейлями Молотова», а ворота военкомата выкрасили в цвета флага Украины. 21-летнего подозреваемого задержали 8 марта, спустя пять дней он сбежал из полиции, но его повторно задержали.

3 марта в Воронеже мужчина разбил банку с легковоспламеняющейся жидкостью у входа в военкомат. Огнем повреждена часть двери, пострадавших нет. Подозреваемый скрылся.

В ночь на 11 марта мужчина с помощью «коктейлей Молотова» попытался поджечь здание военного комиссариата в городе Березовский в Свердловской области. 24-летнего мужчину заподозрили в покушении на убийство и арестовали.

В ночь на 19 марта в городе Шуя в Ивановской области мужчина бросил в окно военкомата зажигательную смесь. Подозреваемого отправили в СИЗО, но по какой статье возбуждено уголовное дело, неизвестно.

В ночь на 18 апреля в поселке Зубова Поляна в Мордовии военкомат забросали «коктейлями Молотова». Из-за пожара пострадали комнаты, где хранились данные призывников, и сгорели несколько компьютеров.

В ночь на 4 мая двое человек закинули в военкомат в Нижневартовске в ХМАО восемь «коктейлей Молотова». В военкомате выбило стекла, выгорел предбанник. Никто не пострадал. Возбуждено дело об уничтожении имущества и хулиганстве.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что после начала войны произошли «десятки» случаев поджогов военкоматов в России, но, как отмечает «Русская служба Би-би-си», подтверждения этих данных нет.

2 мая в Москве на площади Революции в автозак Росгвардии бросили «коктейль Молотова», после чего автомобиль загорелся. Огонь потушили через несколько минут. Полицейские задержали 45-летнего жителя Москвы Виталия Кольцова. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. 4 мая обвиняемого арестовали.

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