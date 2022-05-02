В Москве на площади Революции в автозак Росгвардии бросили «коктейль Молотова»

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Вечером 2 мая в автозак Росгвардии, стоявший на площади Революции в Москве, бросили бутылку с зажигательной смесью, после чего автомобиль загорелся. Об этом сообщили телеканал РЕН ТВ и издание Baza, опубликовавшие фотографии горящей машины.

Очевидец происшествия сообщил « », что автозак «горел пару минут», после чего его потушили. Передняя часть автомобиля обуглилась, следует из видеозаписи, полученной изданием.

Подозреваемого задержали. «Медиазона» пишет, ссылаясь на видео, что двое сотрудников силовых органов уложили мужчину на газон возле автозака. Life сообщает, что это 45-летний житель Москвы Виталий Кольцов, которого ранее привлекали к административной ответственности за «неповиновение сотрудникам полиции и проведение митингов».

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