Coca-Cola объявила о приостановке бизнеса в России. PepsiCo прекращает продажу прохладительных напитков в стране
Источник: Coca-Cola
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Компания Coca-Cola соообщила, что приостанавливает свой бизнес в России на фоне событий в Украине.
Каких-либо подробностей пресс-релиз компании не содержит. Неясно, будут ли остановлены только заводы, принадлежащие Coca-Cola, или же компания официально прекратит продажу напитков в РФ.
Напитки Coca-Cola официально продаются во всех странах мира, кроме Северной Кореи и Кубы.
Обновлено. О приостановке деятельности в России также объявила PepsiCo. Компания прекращает продавать свои газированные напитки на территории России, но продолжит продавать товары первой необходимости, такие как молоко, детские смеси и детское питание.