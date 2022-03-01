«Эхо Москвы» отключили от эфира

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Радиостанция «Эхо Москвы» отключена от эфира. Об этом сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов. По словам ведущего Максима Курникова, «Эхо» было отключено от эфира в Москве в 21:00.

Незадолго до этого Генпрокуратура объявила, что «Эху Москвы» и телеканалу угрожает отключение и блокировка сайтов. Вскоре сайты обоих СМИ стали недоступны.

Поводом Генпрокуратура назвала якобы публикуемые этими изданиями «призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, <…> насильственному свержению конституционного строя» и «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

По словам Венедиктова, радиостанция будет оспаривать блокировку и отключение от эфира в суде.

Программы «Эха Москвы» продолжают выходить на ютьюбе. Телеканал «Дождь» также ведет там трансляцию.

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