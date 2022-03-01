В России заблокировали сайты «Эха Москвы» и «Дождя»

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Обновлено. По информации проекта GlobalCheck, сайты «Эха Москвы» и уже заблокированы в России. Радиостанция «Эхо Москвы» также отключена от эфира, сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

Генпрокуратура РФ требует ограничить доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала "Дождь" из-за материалов с призывами к экстремистской деятельности.

По данным ведомства, эти СМИ также «целенаправленно и систематически» публикуют «заведомо ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

В комментарии «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сказал, что радиостанция не получала никаких уведомлений о нарушениях от Генпрокуратуры. «Мы считаем, что ничего не нарушали, не видим никаких следов нарушений», — заявил он.

После того, как Владимир Путин объявил о «специальной операции» в Украине, Роскомнадзор начал рассылать предупреждения СМИ о том, что они публикуют «недостоверную информацию» об обстрелах украинских городов российскими войсками и о гибели мирных жителей Украины, а также называют «спецоперацию» в своих материалах «нападением, вторжением, либо объявлением войны».

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