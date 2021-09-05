Лето кончилось, но мы продолжаем слушать его агентов! Вот плейлисты из песен марафона в поддержку «Медузы»

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Марафон «Агенты лета» завершен, шампанское допито, торт доеден и даже итоговый подкаст записан. Как говорится, послушайте его прямо сейчас!

Все эпизоды Как мы стали агентами лета. Подводим итоги музыкального марафона «Медузы» 00:00 38:33

Агентами этого лета вместе с нами стали 114 артистов практически со всего света — от Москвы, Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска до Риги, Минска, Тбилиси, Берлина и Нью-Йорка. В общей сложности в марафоне были представлены 133 трека. Это 516 минут или восемь с половиной часов музыки нон-стоп!

Напоследок мы хотим поделиться с вами личными плейлистами тех, кто принимал участие в организации этого виртуального фестиваля: связывался и договаривался с музыкантами, выстраивал графики премьер, брал интервью, сочинял и верстал материалы и делал еще много-много-много незаметных, но очень полезных дел.

Надо заметить, что далеко не все композиции, представленные в марафоне, можно найти на стриминговых сервисах, поскольку многие номера были записаны специально и только для «Агентов лета». Самая полная версия доступна на странице марафона.

Александр Чепарухин

продюсер марафона «Агенты лета»

Мое восприятие номеров из марафона связано с тем, как они готовились — подоплека играла свою роль. Например, у нас были номера как будто бы вымученные, которые отняли очень много времени на подготовку. Сколько мне пришлось говорить по телефону с Нино Катамадзе и Верой Полозковой! Они сразу же согласились поучаствовать, но слишком ответственно отнеслись к своей миссии и очень долго тянули. Но в итоге и романс Нино, и песня Веры прекрасны.

Наталья Гредина

редактор отдела «Культура»

Скажу честно, поначалу у нас были сомнения и опасения, сможем ли мы вообще собрать этот марафон — найдутся ли участники, а если найдутся, то каким будет этот фестиваль, какой у него стиль? Кто его слушатель? Каким бы он был, если бы проходил в реальности? Спустя три месяца, оглядываясь на итоговый плейлист, понимаешь, что это был бы один из самых диких и разношерстных лайнапов, но при этом каждый мог бы найти для себя на нем что-то интересное. Что касается меня, я выбираю тихие песни «Хадн дадн» и «Городка чекистов», задорную Татьяну Лазареву, остроумный «Интурист» (боже, этот клип с пакетами!), приветы от Александра Васильева и Найка Борзова, и как финальную точку этого разговора, начатого не от хорошей жизни — песню журналиста Алексея Пономарева «Мой лучший друг — иностранный агент».

Евгений Фельдман

фоторедактор

Я рад, что в марафоне поучаствовали мои друзья с околопанк-сцены — «Тараканы!», «Элизиум», Anacondaz. Это непростой, и поэтому вдвойне ценный жест. Еще я включил два самых неожиданных для меня трека — Саши Васильева и Манижи. Ну и в целом я люблю музыку потяжелее, поэтому из всего гигантского количества публикаций в рамках нашего марафона я такую и выбрал.

Катерина Абрамова

директор по коммуникациям

Номера, отобранные Катей, в стримингах практически не найти. Это:

Meduza

Александр Филимонов

музыкальный обозреватель

Безумно приятно, когда в марафоне в поддержку издания, в котором ты работаешь, принимают участие твои вечные кумиры, например, Борис Гребенщиков, Евгений Федоров или Олег Нестеров. И вдвойне приятно, что эта история вызвала живой отклик и поддержку нового поколения музыкантов. Их мне бы и хотелось выделить и отдельно поблагодарить. И, прежде всего, группы «Сольвычегодск» (это бомба, безумие и танцы!), «Ада» (сладкая боль и точный надлом) и TihoTiho (а это просто любовь).

А здесь все треки, доступные в стримингах!

«Агенты лета»: послушайте официальный плейлист музыкального марафона в поддержку «Медузы»

А здесь все треки, доступные в стримингах!

«Агенты лета»: послушайте официальный плейлист музыкального марафона в поддержку «Медузы»

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой