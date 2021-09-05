Лето кончилось, но мы продолжаем слушать его агентов! Вот плейлисты из песен марафона в поддержку «Медузы»
Лето кончилось, но мы продолжаем слушать его агентов! Вот плейлисты из песен марафона в поддержку «Медузы»
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Марафон «Агенты лета» завершен, шампанское допито, торт доеден и даже итоговый подкаст записан. Как говорится, послушайте его прямо сейчас!
Агентами этого лета вместе с нами стали 114 артистов практически со всего света — от Москвы, Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска до Риги, Минска, Тбилиси, Берлина и Нью-Йорка. В общей сложности в марафоне были представлены 133 трека. Это 516 минут или восемь с половиной часов музыки нон-стоп!
Напоследок мы хотим поделиться с вами личными плейлистами тех, кто принимал участие в организации этого виртуального фестиваля: связывался и договаривался с музыкантами, выстраивал графики премьер, брал интервью, сочинял и верстал материалы и делал еще много-много-много незаметных, но очень полезных дел.
Надо заметить, что далеко не все композиции, представленные в марафоне, можно найти на стриминговых сервисах, поскольку многие номера были записаны специально и только для «Агентов лета». Самая полная версия доступна на странице марафона.
Александр Чепарухин
продюсер марафона «Агенты лета»
Мое восприятие номеров из марафона связано с тем, как они готовились — подоплека играла свою роль. Например, у нас были номера как будто бы вымученные, которые отняли очень много времени на подготовку. Сколько мне пришлось говорить по телефону с Нино Катамадзе и Верой Полозковой! Они сразу же согласились поучаствовать, но слишком ответственно отнеслись к своей миссии и очень долго тянули. Но в итоге и романс Нино, и песня Веры прекрасны.
Мне невероятно дорого участие в марафоне моей любимой певицы и близкого друга Нины Настасьи. Она исполнила мою любимую «Stormy Weather» и еще поделилась двумя совершенно новыми песнями, записанными с канадскими музыкантами. Было приятно, что моментально откликнулись мои старые друзья Зуля Камалова, Омар Торрес, группа «Волга». Найк Борзов представил впечатляющий клип на злобу дня на песню «Не предел». Из совсем неожиданного: меня порадовали Алексей Романов, Манижа, Сергей Мазаев, группа «Альянс» и Борис Гребенщиков.
Наталья Гредина
редактор отдела «Культура»
Скажу честно, поначалу у нас были сомнения и опасения, сможем ли мы вообще собрать этот марафон — найдутся ли участники, а если найдутся, то каким будет этот фестиваль, какой у него стиль? Кто его слушатель? Каким бы он был, если бы проходил в реальности? Спустя три месяца, оглядываясь на итоговый плейлист, понимаешь, что это был бы один из самых диких и разношерстных лайнапов, но при этом каждый мог бы найти для себя на нем что-то интересное. Что касается меня, я выбираю тихие песни «Хадн дадн» и «Городка чекистов», задорную Татьяну Лазареву, остроумный «Интурист» (боже, этот клип с пакетами!), приветы от Александра Васильева и Найка Борзова, и как финальную точку этого разговора, начатого не от хорошей жизни — песню журналиста Алексея Пономарева «Мой лучший друг — иностранный агент».
Евгений Фельдман
фоторедактор
Я рад, что в марафоне поучаствовали мои друзья с околопанк-сцены — «Тараканы!», «Элизиум», Anacondaz. Это непростой, и поэтому вдвойне ценный жест. Еще я включил два самых неожиданных для меня трека — Саши Васильева и Манижи. Ну и в целом я люблю музыку потяжелее, поэтому из всего гигантского количества публикаций в рамках нашего марафона я такую и выбрал.
Катерина Абрамова
директор по коммуникациям
Номера, отобранные Катей, в стримингах практически не найти. Это:
- Антон Севидов
- Галя Чикис
- «Хадн дадн»
- Вторая сцена от коллег из «Медузы»
- Нино Катамадзе
- «Комсомольск»
- Принц Черноземья
- Александр Васильев
- Tequilajazzz в начале марафона и Optimystica Orchestra в финале
Александр Филимонов
музыкальный обозреватель
Безумно приятно, когда в марафоне в поддержку издания, в котором ты работаешь, принимают участие твои вечные кумиры, например, Борис Гребенщиков, Евгений Федоров или Олег Нестеров. И вдвойне приятно, что эта история вызвала живой отклик и поддержку нового поколения музыкантов. Их мне бы и хотелось выделить и отдельно поблагодарить. И, прежде всего, группы «Сольвычегодск» (это бомба, безумие и танцы!), «Ада» (сладкая боль и точный надлом) и TihoTiho (а это просто любовь).
Страница марафона «Агенты лета»