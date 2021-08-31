«Случилось так, что темой прошлого лета стала для нас мелодия эта» Евгений Федоров и Optimystica Orchestra исполняют финальный номер марафона «Агенты лета»

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Лето 2021 года подходит к концу, и вместе с ним завершается ваш любимый музыкальный марафон «Агенты лета». Три месяца — с 1 июня по 31 августа — каждый будний день на «Медузе» выходили премьеры, специальные выступления и обращения от артистов, которые делились с нами не только своей музыкой, но и отношением к происходящему с независимыми СМИ в России. Их участие стало по-настоящему значимой поддержкой для всех нас. Если вам тоже хочется помочь «Медузе», вы можете оформить пожертвование на этой странице. Спасибо!

Как вы уже, разумеется, в курсе, название нашему марафону дала первая строчка из знаменитой песни Tequilajazzz «Зимнее солнце»: «Агенты лета все наглей, им нужно море, море, море свежих новостей». Лидер группы Евгений Федоров не только дал любезное разрешение на использование красивого «агентского» образа, но также вновь исполнил с Tequilajazzz эту песню специально для «Медузы» — это выступление открыло 1 июня марафон «Агенты лета».

Пересмотрите его!

Tequilajazzz исполняет «Зимнее солнце» и призывает поддержать «Медузу» Посмотрите выступление первого участника музыкального марафона «Агенты лета»

Пересмотрите его!

Tequilajazzz исполняет «Зимнее солнце» и призывает поддержать «Медузу» Посмотрите выступление первого участника музыкального марафона «Агенты лета»

Когда марафон стал близиться к завершению, мы внезапно поняли, что символизма в этой музыкальной истории нам опять не избежать. Ведь на том же альбоме «Целлулоид» 1998 года, где вышло «Зимнее солнце», есть еще один вечный хит Tequilajazzz «Тема прошлого лета». Только на этот раз мы попросили, чтобы его сыграл другой проект Евгения Федорова — великолепная Optimystica Orchestra. Музыканты оркестра частенько переосмысляют в эстрадном ключе «текильные» песни, но до этого трека, кстати, еще никогда не добирались.

И, да, пожалуй, лучше, трогательнее и душевнее финала этому лету и всему нашему марафону и нельзя было придумать! Спасибо вам, дорогие!

Meduza

«Агенты лета» выполнили свою миссию сполна, принеся нам всем море, море, море отличной музыки. И вспоминать это веселое «иноагентское» лето мы всегда будем по мелодии этой!

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Все эпизоды Как мы стали агентами лета. Подводим итоги музыкального марафона «Медузы» 00:00 38:33

Ну и, конечно, сами треки «Агентов лета»!

«Агенты лета»: послушайте официальный плейлист музыкального марафона в поддержку «Медузы»

Ну и, конечно, сами треки «Агентов лета»!

«Агенты лета»: послушайте официальный плейлист музыкального марафона в поддержку «Медузы»

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