«Агенты лета»: послушайте официальный плейлист музыкального марафона в поддержку «Медузы»
«Агенты лета»: послушайте официальный плейлист музыкального марафона в поддержку «Медузы»
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С 1 июня на «Медузе» проходит музыкальный марафон «Агенты лета». По будням мы ежедневно публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, для которых важна «Медуза» и судьба независимых СМИ в России.
А сегодня запускаем официальный плейлист марафона на трех основных стриминговых платформах: Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыка». Подпишитесь на него, подборка будет регулярно обновляться!
Самая полная версия доступна только на странице марафона «Агенты лета», поскольку некоторые выступления сделаны эксклюзивно для «Медузы» и в стримингах отсутствуют.
Оформить регулярное пожертвование «Медузе» можно тут.
Apple Music
Spotify
«Яндекс.Музыка»
Страница марафона «Агенты лета»