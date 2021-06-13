Перейти к материалам

Стань агентом лета!

шапито

«Агенты лета»: послушайте официальный плейлист музыкального марафона в поддержку «Медузы»

Источник: Meduza
шапито

«Агенты лета»: послушайте официальный плейлист музыкального марафона в поддержку «Медузы»

Источник: Meduza

С 1 июня на «Медузе» проходит музыкальный марафон «Агенты лета». По будням мы ежедневно публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, для которых важна «Медуза» и судьба независимых СМИ в России.

А сегодня запускаем официальный плейлист марафона на трех основных стриминговых платформах: Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыка». Подпишитесь на него, подборка будет регулярно обновляться!

Самая полная версия доступна только на странице марафона «Агенты лета», поскольку некоторые выступления сделаны эксклюзивно для «Медузы» и в стримингах отсутствуют.

Оформить регулярное пожертвование «Медузе» можно тут.

Apple Music

Spotify

«Яндекс.Музыка»

Страница марафона «Агенты лета»

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама