«Агенты лета»: послушайте официальный плейлист музыкального марафона в поддержку «Медузы»

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С 1 июня на «Медузе» проходит музыкальный марафон «Агенты лета». По будням мы ежедневно публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, для которых важна «Медуза» и судьба независимых СМИ в России.

А сегодня запускаем официальный плейлист марафона на трех основных стриминговых платформах: Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыка». Подпишитесь на него, подборка будет регулярно обновляться!

Самая полная версия доступна только на странице марафона «Агенты лета», поскольку некоторые выступления сделаны эксклюзивно для «Медузы» и в стримингах отсутствуют.

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Apple Music

Spotify

«Яндекс.Музыка»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/meduza.io/playlists/1053">«Агенты лета»</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/meduza.io">Медуза</a> на Яндекс.Музыке

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