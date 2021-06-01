Tequilajazzz исполняет «Зимнее солнце» и призывает поддержать «Медузу» Посмотрите выступление первого участника музыкального марафона «Агенты лета»
Tequilajazzz исполняет «Зимнее солнце» и призывает поддержать «Медузу» Посмотрите выступление первого участника музыкального марафона «Агенты лета»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
1 июня стартовал музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы», которую российские власти объявили «иностранным агентом». Каждый день мы будем публиковать премьеры и специальные выступления артистов, а также их обращения по поводу ситуации с независимой журналистикой в России. Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.
Первый участник — петербургская группа Tequilajazzz с песней, которой дала название всему марафону. Это версия знаменитого трека «Зимнее солнце» (из альбома «Целлулоид», 1998 год), которую музыканты записали живьем в своей студии прямо в первый день марафона.
Песня «Зимнее солнце» стала первым и главным хитом Tequilajazzz на российских радиостанциях (хотя у музыкантов есть немало других треков, которые войдут в историю российской музыки). Особенно поразительно для журналистов «Медузы» звучат первые строчки этой песни: «Агенты лета все наглей, им нужно море, море, море свежих новостей». Тот случай, когда можно сказать: «Как будто про нас написано» — и прозвучит вполне справедливо. А когда мы обратились к Евгению Федорову и рассказали, что хотим назвать свой марафон «Агенты лета», он нас благословил.
Евгений Федоров
Во-первых, в «Медузе» работают мои друзья. Мы и постоянные читатели сайта «Медузы», и обладатели приложения в телефоне — поэтому нам, конечно, хочется, чтобы издание развивалось и процветало. Хочется читать новости без этой дурацкой плашки капслоком, прикрепленной к каждому — даже самому безобидному — материалу.
Мы как люди, занимающиеся независимым музыкальным искусством, всегда очень поддерживали независимые издания, в том числе и музыкальные, и общественно-политические. Нужно, чтобы росли 100 цветов, чтобы были представлены все.
И нужно по возможности им помогать, раз уж им ставят палки в колеса.
Страница марафона «Агенты лета»
Фото: Вячеслав Новиков