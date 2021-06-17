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«Медуза» продолжает музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.

Год назад музыкальному обозревателю «Медузы» в личные сообщения в ВК пришла ссылка от некоего Принца Черноземья. Обозреватель поначалу не обратил на нее должного внимания, но когда все же кликнул на видео, то уже не смог оторваться до конца. Это был клип «Москва, я люблю тебя, но ты тянешь меня на дно», спетый от лица Хрюши из «Спокойной ночи, малыши», — великолепнейший римейк песни LCD Soundsystem о Нью-Йорке. Клип, конечно, сразу же угодил в нашу подборку лучших песен недели. И, видимо, затем имел некоторый успех, поскольку его заметили владельцы прав на образ Хрюши и заблокировали на ютьюбе. Ролик, слава богу, все-таки можно посмотреть на Vimeo.

Сейчас, в разгар подготовки марафона «Агенты лета», Принц Черноземья прислал в «Медузу» свою новую работу, над которой он трудился целый год. И от нее снова невозможно оторваться! Это десятиминутный клип «Где же, черт возьми, эта любовь». Он начинается с трогательного рассказа о музыканте, который перебрался в Москву в надежде стать известным и записать настоящий хит, но вынужденном при этом зарабатывать на жизнь кровлей крыш.

Песня, кстати, звучащая в клипе, по нашему скромному мнению, — вполне себе хит. Но в клипе происходит полнейшая чертовщина! Начинается передача «Соль Земли» на «Радио Земля», в которой ведущий Олег Коронный и публицист Александр Горбачев, кстати, некогда тоже музыкальный обозреватель «Медузы» (Шурик и Олег, приветы!), в пух и прах громят песню Принца Черноземья. Затем еще появляется Варя Краминова из «Хадн дадн» и ест арбуз. Но не будем дальше спойлерить, лучше просто посмотрите сами!

Принц Черноземья и Кирилл Широков — Где же, чёрт возьми, эта любовь Принц Черноземья

Перед премьерой клипа «Где же, черт возьми, эта любовь» в марафоне «Агенты лета» музыкальный обозреватель «Медузы» задал несколько вопросов Принцу Черноземья, чтобы понять, насколько правдива история, рассказанная в клипе, или это только красивая и талантливая мистификация. Вот что Принц ответил. Свое настоящее имя он нам так и не раскрыл.

Принц Черноземья

Прозвище у меня с детства. Мне оно нравится, у других ребят клички были обидные, а мое пусть и немного насмешливое, но при этом еще красивое. Детство провел в Масловой Пристани среди свежего воздуха и домашних животных. С высоты лет оно кажется беззаботным, но уже тогда я много помогал матери по дому, а также управлялся во дворе со скотиной. Она говорила, что я «рукастый».

В новой видеоистории нет обмана, я действительно занимаюсь гидроизоляционными работами. Это, кстати, самый распространенный ко мне вопрос. Ваши коллеги журналисты из газеты «Волгоградская правда» даже вынудили меня сфотографироваться во время работы на крыше. Мне это было неловко, но я сделал. В новом клипе показываю свое мастерство, заделывая брешь рубероидом, чтобы за ним не было видно кирпичную кладку.

Музыку, конечно, люблю больше: первые записи делал еще в школьные годы на кассетный магнитофон фирмы «First». Мои первые записи в студии, пусть даже домашней, это было как полет в космос. С момента записи песни в высоком цифровом разрешении прошло уже пять лет, и вера в то, что мое призвание — это музыка, к сожалению, с каждым днем постепенно угасает.

Говорят, что ведер и тепловозов можно наделать сколько угодно, а песню и волнение нарочно сделать нельзя. Песня дороже вещей, потому что она приближает человека к человеку, а это труднее и нужнее всего. Но чтобы записать песню, нужно платить за аренду студии, а еще сессионным музыкантам, и тогда снова приходится возвращаться к работе и вещам. Это такой круг. За работу руками и головой я получаю деньги, уважение и предложения встречной помощи. За работу душой и сердцем, за свои песни, как мне иногда кажется, я получаю только личное эгоистичное удовлетворение, поэтому и задумался, может это не мое?

С момента переезда в Москву мне помогают друзья. Сначала их было двое, потом подключились еще люди, и в итоге все это разрослось до команды. И [возникла] идея съемки документального роуд-муви, в котором я должен был ехать по России и знакомиться с интересными музыкантами. К сожалению, денег хватило только на пилотный эпизод (он и стал клипом) и гонорар певцу Пророку Санбою.

С [композитором, продюсером, соавтором] Кириллом Широковым я познакомился на концерте авангардной музыки, которой очень интересуюсь. Когда он рассказал мне о Джоне Кейдже и о том, что музыкой может быть все что угодно, я обалдел. Я во многом согласен с Джоном.

В вопросе политики не чувствую себя компетентным, но точно знаю одно: Россия будет свободной. В том числе от цензуры. Несмотря на скромные творческие успехи, мне уже приходилось сталкиваться с цензурой в свой адрес и чувствовать себя агентом врагов. Один из моих предыдущих клипов наотрез отказались поддерживать некоторые СМИ только из-за безобидного упоминания президента Путина. Поэтому я знаю каково это, когда сделанная на совесть работа оказывается не нужной (только из-за того, что каким-то трусам она показалась вредной!). Это очень больно.

Несмотря на грусть, я уверен в том, что ни у меня, ни у России свободу отобрать не получится. Музыканты, журналисты, врачи, учителя, инженеры и рабочие, которые хорошо знают и делают свое дело, всегда будут свободны, потому что никакие власти не лишат свободы их дух.

В адрес вашего издания я мог бы написать много теплых слов, однако существует кое-что, что важнее слов, и это дела. Поэтому я оформил ежемесячное пожертвование в размере 300 рублей. Деньги, может быть, небольшие, но все-таки это деньги. Надеюсь, моя музыка поможет вам подсобрать хотя бы еще немного и победить! Музыка всегда играет ради победы, даже если она печальная.

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Беседовал Александр Филимонов