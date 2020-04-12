Иван Дорн, Twenty One Pilots, Tesla Boy, Gorillaz — и песня о Москве, которая тянет на дно «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: Иван Дорн опять запел на английском, а Антон Севидов впервые записал целый альбом на русском языке, Twenty One Pilots и Cream Soda танцуют дома, а также ода Нью-Йорку от The Strokes и посвящение Москве от Принца Черноземья. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»! Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
Иван Дорн и Seven Davis Jr. «Live»
Разношерстный, уютный сет из киевского научно-природоведческого музея — от минимал-хауса до латино-джаза и в компании с резидентом Ninja Tune.
Слушать альбом «Live» целиком: все платформы
Twenty One Pilots «Level of Concern»
Американский поп-дуэт умеет воодушевлять как никто — клип о домашних концертах и пересылке флэшки по почте выветривает все тревоги и печали.
Tesla Boy «Ватикан»
На русском Tesla Boy вдруг слушать стало куда интереснее. Ну в какой еще песне встретишь словосочетание «ретроградный Меркурий»?!
Слушать альбом «Андропов» целиком: все платформы
Gorillaz «Aries»
Эту песню стоило записать хотя бы ради фирменного баса Питера Хука из New Order. Но и Дэймон Албарн тоже не отстает.
Леван Горозия «Шторм»
«Я обнулился до того, как это стало мейнстримом». LʼOne лишился псевдонима и старых песен, но обещает обернуть 2020-й годом своего нового триумфа.
Слушать сингл «Шторм» целиком: все платформы
Cream Soda «Плачу на техно»
Авторы «Никаких больше вечеринок» сотворили из скучной песни «Хлеба» очередной гимн самоизоляции. Разумеется, не без участия Гудкова.
The Strokes «Ode to the Mets»
Триумфальное возвращение героев шумного гаражного рока 2000-х. Лучшие песни на альбоме, впрочем, спокойные и медленные. Например, финальная.
Слушать альбом «The New Abnormal» целиком: все платформы
Bicycles For Afghanistan «Саммертайм»
Самая симпатичная российская эмо-группа — с конской дозой адреналина и овердрайва, мажорных гармоний и бесконечного саммертайма.
Слушать альбом «Прятки» целиком: все платформы
«Трипинадва» «Тигр»
Карантинный смотр боевых частей поколения фестиваля «Боль» выдал несколько отличных песен. Помимо этой, есть и «Хадн дадн», и «Киты», и «Союз».
Слушать сборник «Не выходя из дома» целиком: все платформы
Принц Черноземья «Москва, я люблю тебя, но ты тянешь меня на дно»
Трогательный и талантливый римейк давней баллады LCD Soundsystem. Вместо Нью-Йорка — Москва, вместо Кермита — Хрюша. И камео Михаила Ефремова.