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Иван Дорн, Twenty One Pilots, Tesla Boy, Gorillaz — и песня о Москве, которая тянет на дно «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: Иван Дорн опять запел на английском, а Антон Севидов впервые записал целый альбом на русском языке, Twenty One Pilots и Cream Soda танцуют дома, а также ода Нью-Йорку от The Strokes и посвящение Москве от Принца Черноземья. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»! Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!