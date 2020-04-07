Российские музыканты записали сборник «Не выходя из дома»

Музыканты, чьи концерты весной 2020 года отменились из-за пандемии коронавируса, объединились для записи альбома «Не выходя из дома».

Инициатором сборника выступил Институт музыкальных инициатив, предложивший российским инди-музыкантам гранты поддержки на запись новых песен в домашних условиях.

В создании альбома приняли участие 22 исполнителя, в том числе группы «Увула», «Хадн дадн», «Кассиопея», «Интурист», «Деревянные киты», «Союз», «Трипинадва», вокалистка «Серебряной свадьбы» Бенька, поэт Илья Мазо и другие.

С 7 апреля сборник «Не выходя из дома» доступен на всех цифровых платформах. Доходы от стриминга будут перечислены участникам проекта.