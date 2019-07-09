Все вокруг обсуждают «Боль» Вдруг вы все пропустили? Самое время послушать песни с главного музыкального фестиваля этого лета

The Good, The Bad & The Queen

Группа лидера Blur и Gorillaz Дэймона Албарна поначалу выглядела не самым очевидным претендентом на роль хедлайнера — в другие дни программу на главной сцене завершали американские хип-хоп-экстремалы Death Grips и московские электронщики IC3PEAK (еще недавно гонимые властями). Тем не менее коллектив Албарна, в состав которого входят только заслуженные музыканты (басист The Clash Пол Саймонон, гитарист The Verve Саймон Тонг и знаменитый нигерийский барабанщик Тони Аллен), приехал к москвичам с таким камерным и лиричным сетом, что даже песням с «Merrie Land» (не самого удачного нового альбома группы) публика подпевала во все горло. Под конец расчувствовавшийся Албарн произнес целую речь о том, как все плохо сейчас на его родине из-за «Брекзита». Зрители как могли его поддержали, но про себя, кажется, думали: «Нам бы ваши проблемы».