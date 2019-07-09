Все вокруг обсуждают «Боль» Вдруг вы все пропустили? Самое время послушать песни с главного музыкального фестиваля этого лета
Все вокруг обсуждают музыкальный фестиваль «Боль», который прошел в минувшие выходные в Москве. «Боль» была придумана в 2015 году промоутером Степаном Казарьяном для поддержки молодых и самых способных российских инди-артистов — но усилиями концертного агентства Pop Farm выросла в мощное событие с иностранными хедлайнерами, лекториями, театральными сценами и фудкортом. Нынешнюю «Боль» называют эталонным фестивалем сезона; те, кто там побывал, по-прежнему не могут перестать думать, писать и говорить об этом фестивале. Мы тоже под большим впечатлением от увиденного. Вот список важнейших артистов нынешней «Боли»: самое время их переслушать — или открыть для себя.
The Good, The Bad & The Queen
Группа лидера Blur и Gorillaz Дэймона Албарна поначалу выглядела не самым очевидным претендентом на роль хедлайнера — в другие дни программу на главной сцене завершали американские хип-хоп-экстремалы Death Grips и московские электронщики IC3PEAK (еще недавно гонимые властями). Тем не менее коллектив Албарна, в состав которого входят только заслуженные музыканты (басист The Clash Пол Саймонон, гитарист The Verve Саймон Тонг и знаменитый нигерийский барабанщик Тони Аллен), приехал к москвичам с таким камерным и лиричным сетом, что даже песням с «Merrie Land» (не самого удачного нового альбома группы) публика подпевала во все горло. Под конец расчувствовавшийся Албарн произнес целую речь о том, как все плохо сейчас на его родине из-за «Брекзита». Зрители как могли его поддержали, но про себя, кажется, думали: «Нам бы ваши проблемы».
«Хадн дадн» и «Созвездие отрезок»
Для стремительно набирающей известность московской группы «Хадн дадн», авторов хита «Мы сегодня дома» и основоположников жанра «ляоакын», концерт на главной сцене «Боли» — одно из первых больших выступлений. Именно в это время единственный раз за весь уикэнд зарядил дождь, но публика не расстроилась и продолжила радостно танцевать под песни о рязанских пацанах, батоне хлеба и киви-кошельке. Таким же мощным стал концерт технопроекта «Созвездие отрезок», в котором участвует вокалистка «Хадн дадн» Варвара Краминова. Его завершала песня с красивым названием «Медуза».
Fontaines D.C. и Black Midi
В 2019 году организаторам «Боли» удалось привезти на фестиваль двух самых заметных новичков года — дублинских панков Fontaines D.C. и лондонских нойз-рокеров Black Midi. Обе группы только что выпустили дебютные альбомы, их прямо сейчас взахлеб обсуждает и хвалит вся западная музыкальная пресса. Увидеть и оценить выступление артистов, которые вот-вот придут к большой славе, — уже удача. Обе группы оправдали ожидания (оказалось, что Black Midi звучат живьем даже лучше, чем на альбоме). Кажется, именно они снова делают рок великим. Кстати, не менее впечатляющими на «Боли» стали сеты американских рокеров Algiers и Cloud Nothings.
«Пасош»
Московские панки «Пасош» во главе с Петаром Мартичем — давний символ «Боли». Группа играет на фестивале четыре года подряд, и каждый раз — в экстремальных для себя условиях. Накануне последнего выступления гитарист Кирилл Городний сильно ушиб руку, поэтому весь концерт он просто сидел на сцене, попивая вино, а на гитаре за него отдувался звукорежиссер группы, сыгравший все партии наизусть.
ГШ и «Интурист»
По общему мнению, один из самых лихих концертов на «Боли» сыграл «Интурист», проект сооснователя NRKTK Евгения Горбунова. Группа сочиняет бодрые и приставучие абсурдистские зарисовки с рефренами типа «Шел бы ты отсюда» и «Мужчина моего отца», роднящие ее с советскими рок-авангардистами — Сергеем Курехиным, «Звуками му», «Авиа», «Аукцыоном». Другой проект Горбунова — группа ГШ, где солирует Екатерина Шилоносова, — в 2018 году выступал на второй сцене «Боли», а в этом уже переместился на главную.
Shortparis
Петербуржцы Shortparis (многие из них, впрочем, родом из Новокузнецка) закономерно — одни из главных звезд «Боли». Их живые выступления небезосновательно называют лучшими в России прямо сейчас, а последний сингл коллектива «Страшно» с клипом про захват школы — едва ли не самая впечатляющая композиция на русском языке за последние годы. По накалу для многих именно выступление Shortparis оказалось главным эмоциональным пиком перед финалом пятой «Боли», которую завершали Death Grips.