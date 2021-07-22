«Агенты лета» опять в Нью-Йорке! Послушайте песню про непогоду от Нины Настасьи (а бонусом еще два трека ее нового проекта Florida BC)

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И вновь на «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Помочь «Медузе», оформить регулярный донат, можно тут.

Сегодня к марафону присоединяется замечательная певица из Нью-Йорка Нина Настасья. Ее альбомы записывал Стив Альбини, ее песни ставил в своих шоу Джон Пил, а ее концерты в России организовывал Александр Чепарухин. Несколько лет из-за серии личных и весьма трагичных событий Нина не занималась музыкой, но в последнее время вновь начала активно петь и сочинять.

Недавно Нина Настасья записала новый сольный альбом «Riderless Horse» (снова со Стивом Альбини), а также еще одну пластинку «Why I Drink» в составе трио Florida BC, которое она создала с музыкантами из Калгари Джеффом Маклеодом и Клинтоном Сейнт Джоном. Обе записи пока еще не вышли.

Специально для марафона «Агенты лета» Нина Настасья исполнила живьем композицию «Stormy Weather» со своего альбома «Dogs» 1999 года, а также поделилась нигде ранее не звучавшими песнями Florida BC «Blue as Blue» и «Pacific Coast Highway».

Нина Настасья

Я — исполнительница Нина Настасья. Александр Чепарухин был первым человеком, который пригласил меня выступить с концертами в России. И они всегда были фантастическими, это прекрасный опыт для меня. Сейчас Саша пригласил меня исполнить песню для музыкального марафона «Медузы», за что я ему очень благодарна. Я думаю, что «Медуза» — очень важное новостное издание. Мы все должны иметь возможность получать информацию без цензуры. И я надеюсь, что «Медуза» сможет и дальше продолжать свое дело.

Песня, которую я исполню, называется «Stormy Weather». Это любимая песня Саши, поэтому именно ее я и сыграю. Спасибо, Саша! Спасибо, «Медуза»!

Meduza

А теперь послушайте Florida BC!

Meduza

Meduza

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