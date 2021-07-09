Нино Катамадзе исполняет романс по-грузински (мы чуть не разрыдались от счастья)! Премьера в марафоне «Агенты лета»

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С начала июня на «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания. Оформить регулярное пожертвование «Медузе» можно тут.

Сегодня в гостях у «Агентов лета» выдающаяся, всеми обожаемая грузинская певица Нино Катамадзе. Мы очень долго ждали, когда Нино найдет для нас свободную минутку в своем напряженном графике, и наконец дождались. Это огромная радость и особая честь!

Специально для нашего марафона Нино Катамадзе исполнила композицию «დღეები მიდიან», что на русский язык можно перевести как «Проходят дни».

Почему-то всегда что-то остается недосказанным, В сердце всегда какой-то тростник, Мы прячемся и страдаем, но время не ждет, Проходят дни, уходят. Мы должны были сказать эти слова, Которые в наших сердцах как иконы, Я попробую еще раз, но время не дождется, Проходят дни, уходят. Почему-то всегда что-то остается недосказанным, Сумерки среди нас сумерки, Ты и я страдаем, но время не ждет, Проходят дни, уходят. Время снова пройдет как проходит ночь, Догорит как свеча, Мы оба сожалеем о тишине, которую выбрали, Не сказали то, что мы должны были сказать.

Эту песню написал композитор Важа Азарашвили на стихи светлейшего князя Петра Грузинского, прямого потомка последнего грузинского царя Георгия XII и главы Дома Багратионов. На его же стихи написаны знаменитые «Чито-гврито» из фильма «Мимино» и гимн грузинской столицы «Тбилисо».

Аккомпанирует Нино Катамадзе на рояле Николоз Рачвели, дирижер и руководитель Государственного симфонического оркестра Грузии.

Нино Катамадзе

Дорогие друзья! Эту композицию мы шлем вам из Тбилиси, из Грузии. Желаем добра и силы. Держитесь. Мы рядом.

Meduza

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