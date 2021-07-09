Перейти к материалам

Стань агентом лета!

шапито

Нино Катамадзе исполняет романс по-грузински (мы чуть не разрыдались от счастья)! Премьера в марафоне «Агенты лета»

Источник: Meduza

С начала июня на «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания. Оформить регулярное пожертвование «Медузе» можно тут.

Сегодня в гостях у «Агентов лета» выдающаяся, всеми обожаемая грузинская певица Нино Катамадзе. Мы очень долго ждали, когда Нино найдет для нас свободную минутку в своем напряженном графике, и наконец дождались. Это огромная радость и особая честь!

Специально для нашего марафона Нино Катамадзе исполнила композицию «დღეები მიდიან», что на русский язык можно перевести как «Проходят дни».

Почему-то всегда что-то остается недосказанным,

В сердце всегда какой-то тростник,

Мы прячемся и страдаем, но время не ждет,

Проходят дни, уходят.

Мы должны были сказать эти слова,

Которые в наших сердцах как иконы,

Я попробую еще раз, но время не дождется,

Проходят дни, уходят.

Почему-то всегда что-то остается недосказанным,

Сумерки среди нас сумерки,

Ты и я страдаем, но время не ждет,

Проходят дни, уходят.

Время снова пройдет как проходит ночь,

Догорит как свеча,

Мы оба сожалеем о тишине, которую выбрали,

Не сказали то, что мы должны были сказать.

Эту песню написал композитор Важа Азарашвили на стихи светлейшего князя Петра Грузинского, прямого потомка последнего грузинского царя Георгия XII и главы Дома Багратионов. На его же стихи написаны знаменитые «Чито-гврито» из фильма «Мимино» и гимн грузинской столицы «Тбилисо».

Аккомпанирует Нино Катамадзе на рояле Николоз Рачвели, дирижер и руководитель Государственного симфонического оркестра Грузии.

Нино Катамадзе

Дорогие друзья! Эту композицию мы шлем вам из Тбилиси, из Грузии. Желаем добра и силы. Держитесь. Мы рядом.

Meduza
Страница марафона «Агенты лета»

Другие премьеры нашего марафона

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама