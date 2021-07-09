Нино Катамадзе исполняет романс по-грузински (мы чуть не разрыдались от счастья)! Премьера в марафоне «Агенты лета»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
С начала июня на «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания. Оформить регулярное пожертвование «Медузе» можно тут.
Сегодня в гостях у «Агентов лета» выдающаяся, всеми обожаемая грузинская певица Нино Катамадзе. Мы очень долго ждали, когда Нино найдет для нас свободную минутку в своем напряженном графике, и наконец дождались. Это огромная радость и особая честь!
Специально для нашего марафона Нино Катамадзе исполнила композицию «დღეები მიდიან», что на русский язык можно перевести как «Проходят дни».
Почему-то всегда что-то остается недосказанным,
В сердце всегда какой-то тростник,
Мы прячемся и страдаем, но время не ждет,
Проходят дни, уходят.
Мы должны были сказать эти слова,
Которые в наших сердцах как иконы,
Я попробую еще раз, но время не дождется,
Проходят дни, уходят.
Почему-то всегда что-то остается недосказанным,
Сумерки среди нас сумерки,
Ты и я страдаем, но время не ждет,
Проходят дни, уходят.
Время снова пройдет как проходит ночь,
Догорит как свеча,
Мы оба сожалеем о тишине, которую выбрали,
Не сказали то, что мы должны были сказать.
Эту песню написал композитор Важа Азарашвили на стихи светлейшего князя Петра Грузинского, прямого потомка последнего грузинского царя Георгия XII и главы Дома Багратионов. На его же стихи написаны знаменитые «Чито-гврито» из фильма «Мимино» и гимн грузинской столицы «Тбилисо».
Аккомпанирует Нино Катамадзе на рояле Николоз Рачвели, дирижер и руководитель Государственного симфонического оркестра Грузии.
Нино Катамадзе
Дорогие друзья! Эту композицию мы шлем вам из Тбилиси, из Грузии. Желаем добра и силы. Держитесь. Мы рядом.
Страница марафона «Агенты лета»