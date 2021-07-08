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«Медуза» продолжает музыкальный марафон «Агенты лета». С 1 июня мы публикуем по будням премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Поддержать «Медузу», оформив регулярный донат, можно тут.

Наш следующий гость — уроженец Одессы и житель Амстердама Герман Попов, создатель проекта OMFO (что расшифровывается как Our Man From Odessa). И даже если вы не помните это название, то наверняка слышали его треки «Magic Mamaliga» и «Money Boney» из саундтрека фильма «Борат» с Сашей Бароном Коэном. В своем творчестве «Наш человек из Одессы» использует много редких и причудливых инструментов, смешивая современную электронику с традиционной музыкой бывших советских республик. Для марафона «Агенты лета» Герман Попов вместе со своей дочкой исполнил красивую песню «Озеро» финно-угорского народа саамы.

Герман Попов

«Озеро» — саамская мелодия, ставшая известной благодаря исполнению Кола Бельды. В своей домашней версии я использовал инструменты из личной коллекции: Амами Кото, Хирле, Мукури и другие. В записи песни приняла участие моя дочь Зоя.

Я с большой настороженностью слежу за происходящими процессами, связанными с «Медузой». Я всегда был сторонником плюрализма и глубоко убежден, что лейбл «иностранного агента» при желании можно наклеить на любой информационный портал. История знает и «охоту на ведьм», и инквизицию, и многие другие способы дискредитации неугодных. Но в конечном итоге человек думающий сам решает, к каким каналам информации ему обращаться. Так было, есть и будет всегда.

OMFO with intro Meduza

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