Марафон «Агенты лета» в Нью-Йорке! Посмотрите, как группа Los Santos исполняет на крыше танец муравья

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Музыкальный марафон «Агенты лета» снова в эфире. По будням на «Медузе» выходят премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Поддержать «Медузу», оформив регулярный донат, можно тут.

Сегодня в марафоне очередной зарубежный гость — Grupo Los Santos. Это квартет из Нью-Йорка, существующий с 1998 года и играющий затейливую смесь из джаза, фанка, рока и корневой кубинской и бразильской музыки. Наблюдать за их выступлениями вдвойне интереснее, потому что в составе группы есть настоящий чечеточник!

Недавно Grupo Los Santos выступила с концертом на крыше нью-йоркской художественной мастерской El Taller. Там были представлены пять новых композиций, которые войдут в альбом «Santos 4». Послушать свежие синглы можно тут.

В марафоне «Агенты лета» Grupo Los Santos представляет один из этих треков — «Antʼs Dance» — в живом исполнении под палящим солнцем на крыше. В группе нет участников с русскими корнями, но они все равно знают о «Медузе» и выражают нам свою поддержку. Спасибо!

Пит Смит

гитарист Grupo Los Santos

Дорогие «Агенты лета»!

Мы, участники Grupo Los Santos, шлем вам горячий привет из Нью-Йорка и желаем, чтобы все любители независимых, вдумчивых, хорошо изученных и проверенных медиа-источников поддержали «Медузу» в этот сложный и опасный момент. Как мировое сообщество, стремящееся к справедливости и заинтересованное в том, чтобы все голоса были услышаны, сейчас мы обязаны платить за защиту прекрасных репортажей и сбалансированных статей от исчезновения. То же самое происходило и происходит здесь в США, как и во всем остальном мире.

Сегодня мы делимся с вами «Antʼs Dance», чтобы вы немного подвигались и поддержали это замечательное СМИ. Не останавливайтесь! И спасибо!

Meduza

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