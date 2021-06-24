Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мы продолжаем музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день по будням на «Медузе» выходят премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Поддержать нас можно тут.

У нас очередной иностранный гость — легендарная хардкор-панк-группа Refused из Швеции. Что тут сказать, о такой поддержке — мощной и неожиданной — мы и мечтать не могли!

Для «Агентов лета» Refused поделились с нами редким живым исполнением песни «Violent Reaction» со своего пятого альбома, вышедшего в 2019 году. А барабанщик и сооснователь группы Давид Сандстрём написал еще несколько теплых слов в наш адрес. Спасибо!

Да-да, мы слышим, что на записи звук не очень — но, ребята, это ведь и есть настоящий панк! Ладно, если вдруг вы хотите узнать, как это должно звучать, послушайте студийную версию «Violent Reaction».

Давид Сандстрём

В 2019 году мы записывали в студии Sandkvie на острове Готланд наш последний альбом «War Music». На этом видео мы репетируем песню «Violent Reaction», наш друг снимал весь процесс, чтобы мы могли послушать себя в помещении. Кажется, это единственная запись, которую мы ранее еще нигде не публиковали, и мы рады подарить ее «Медузе».

Мы знаем, что «Медуза» — одно из самых популярных и профессиональных медиа на русском языке. И мы знаем, что оно действительно независимое. Никакие политические партии, олигархи или медиа-магнаты за ними не стоят. Их главная цель — давать читателям достоверную информацию и глубокую аналитику. Мы уверены, что спасение «Медузы» жизненно важно — как для России, так и для остального мира. Мы призываем всех вместе с нами поддержать «Медузу».

Meduza

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег