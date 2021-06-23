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С начала июня на «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Поддержать «Медузу», оформив регулярный платеж, можно тут.

Следующий участник нашего марафона — новый отличный проект из Санкт-Петербурга, Kutman. Его возглавляет Саша Кутман, ранее известная по участию в группах The Jack Wood и Pussy Riot.

В мае у Kutman вышел дебютный клип «Смотри молча» — лихая и шумная хардкор-частушка, которую в кадре распевают известные личности вроде Артемия Троицкого, Германа Виноградова и Ромы Либерова (и многие-многие другие).

В рамках марафона «Агенты лета» группа представляет свою вторую работу — красивую и мрачноватую электронную композицию «Зло». Заодно Саша поделилась с нами своими ощущениями от современной России.

Дебютный мини-альбом «Кутман» появится во всех стриминговых сервисах 30 июня.

Саша Кутман

Нас пытались предупредить, нам намекали и даже громко заявляли прямым текстом, но это похоже на слоумо в шоковой ситуации: все замедляется — и ты не можешь оторвать взгляд, даже когда уже совсем страшно.

Выходя из комнаты, мы совершаем ошибку. Поддерживая — рискуем, а не поддерживая — теряем смысл… И вот уже мы вовсе не «как взрослые» и говорить обо всем так, как думаем — не можем.

Переворачивается новая страница истории, в которой Правда — лингвистический рудимент, а Честность — синоним экстремизма.

Мы должны мужаться и помнить, что данное сообщение является всего лишь фрагментом моей мысли, а группу «Интурист» я бы переименовала в «Инагент»: звучит солидно, интригует, а главное — сразу понимаешь, что этот бэнд не лжет, хочется гордо подпевать не казенные припевы, перекрикивая трусливых глашатаев.

Если, конечно, вам все еще хочется петь. Если, конечно, это по-прежнему законно. Или, пока я писала этот текст, что-то успело снова ужесточиться?

KUTMAN

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