«Сквозь ядерную зиму пролетает страна» Надежда Толоконникова представляет новый клип Pussy Riot в марафоне «Агенты лета»

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В День России — специальный выпуск музыкального марафона «Агенты лета» в поддержку «Медузы»! В нем артисты презентуют новые треки и высказываются по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.

Сегодняшние участники марафона — группа Pussy Riot — возможно, главные акционисты в истории современной России (но далеко не единственные). Они начали с перформанса на Красной площади в 2012 году; за панк-мобелен «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя Надежду Толоконникову и Марию Алехину осудили на два года колонии — с тех пор акционизм в России стал уголовно преследуемым. Они же запустили одно из важнейших российских СМИ — «Медиазону».

Участницы Pussy Riot и сейчас продолжают заниматься активизмом, музыкой, театром — и поддерживают «Медузу».

Надя Толоконникова

С Днем России!

«Ядерная зима» — антиутопический трек про репрессии, отчаяние, экологические катастрофы, сталинизм и сопротивление. После ядерной зимы наступит русская весна. Мы переопределяем русскую весну, она не про войну и окопы, а про закат Путина и расцвет прогрессивной повестки в России, русской весной откроются гей-клубы, а по Красной площади будет шагать радужная колонна.

Давайте переживать ядерную зиму вместе и поддерживать друг друга. Мы справимся, если будем стоять рядом.

Видео «Ядерная зима» мы посвящаем «Медузе». Поддерживайте «Медузу», донатьте «Медузе».

Meduza

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Все эпизоды Александр Чепарухин устраивал кампанию в защиту Pussy Riot, а сейчас помогает «Медузе». Говорим с продюсером нашего музыкального марафона «Агенты лета» 00:00 31:39

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