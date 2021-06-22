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«Медуза» продолжает музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням с начала июня мы публикуем премьеры, специальные живые выступления, а также обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Оформить регулярное пожертвование «Медузе» можно тут.

Еще один участник марафона — краснодарско-петербургская группа Dvanov, названная в честь главного героя «Чевенгура» Андрея Платонова. И хотя музыканты совсем не любят «Медузу», о чем честно говорят в своем обращении, они все равно решили нас поддержать. Спасибо им за это!

Специально для марафона они поделились концертным видео с песней «Давайте» — выступление прошло 5 июня в московском клубе «Бумажная фабрика». Ролик смонтирован из телефонных видео, снятых зрителями на концерте. Монтировал его лидер группы Иван Белецкий.

Иван Белецкий

автор текстов

У нас довольно противоречивое отношение к «Медузе». Есть много кейсов, которые нас реально бесят: от проблем с харассментом и до подачи дела «Сети». В конце концов, «Медуза» ни разу не ставила нас в свои недельные подборки, ха-ха.

Тем не менее есть ситуации, когда эти кейсы отступают назад и закрываются гораздо большим — и общим для нас всех — злом. Мы можем спорить с «Медузой» и предъявлять ей за тусовочность, двойные стандарты или необъективность, но все ближе время, когда спорить будет некому, не с кем и не о чем.

Мы не наивны: обращения музыкантов сейчас вряд ли способны что-то изменить. Но каковы бы ни были перспективы, и говорить надо, и делать надо.

Влад Килин

вокалист

Не знаю, как вы, а я не люблю «Медузу». Но при том что даже если ***** [на фиг] «Медузу», то гораздо больше ***** [на фиг] тех, кто решил замутить эту офигительную штуку с «иноагентами». В общем, мы исполняем эту песню в поддержку «Медузы», которую я офигеть как не люблю.

Meduza

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