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С начала июня на «Медузе» проходит музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба нашего издания. Поддержать «Медузу», оформив регулярный платеж, можно тут.

Новый участник марафона — актриса, телеведущая и ютьюб-блогер Татьяна Лазарева. Многие знают ее и как прекрасную певицу — благодаря КВН и «О.С.П.-студии». Хотя на самом деле музыкальная карьера Татьяны началась еще раньше. В школьные годы она была участницей ансамбля политической песни «Амиго», распевавшего про загнивающий империализм и светлое советское будущее. Группа, надо сказать, была очень популярная, с ней Татьяна в 1980-е объехала всю страну!

Специально для марафона «Агенты лета» Татьяна Лазарева вспомнила одну песню из репертуара «Амиго».

Татьяна Лазарева

Эта песня была написана в 1988 году. Я тогда пела в ансамбле политической песни. И вот такие песни мы тогда пели. Ну, какую-то актуальность она по-прежнему имеет. Но вот этот наш вечный страх жить во время перемен, а еще хуже — накануне… Мы все с вами понимаем, что какие-то перемены будут, но что будет — это очень страшно. А для того, чтобы все-таки иметь какое-то мнение, составлять его благодаря большому количеству разной информации — только так мы можем принять собственное решение, — нам нужны такие, как «Медуза». Давайте поддержим ее. Я поддерживаю.

Meduza

Кстати, посмотрите также недавнее интервью Татьяны Лазаревой на канале литературного критика «Медузы» Галины Юзефович

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Фото: Вадим Тараканов / ТАСС