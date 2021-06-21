Земфира, TihoTiho, Трейя, The Prodigy, «Всигме» и Костя Карп «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: Kings of Convenience красиво возвращаются, Скриптонит рубит рок, а «Всигме» и Костя Карп — странный рэп.
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Kings of Convenience «Catholic Country»
Идеальный летний саундтрек от великих норвежцев, вернувшихся с четвертым альбомом после 12-летнего молчания. Это все та же акустическая нега — вневременная и никогда не надоедающая. Традиционно радуют дуэты с канадской исполнительницей Лесли Файст, с которой у «королей» давняя любовь и дружба (и которую тоже давненько не было слышно).
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TihoTiho «Остановись»
В случае с TihoTiho, вероятно, срабатывает магия (или проклятие) названия. Группа пока не так сильно заметна, хотя вообще-то о ней должны кричать громко-громко на каждом углу. Достаточно послушать пару любых синглов этих ребят, чтобы понять, что они обладают отличным музыкальным вкусом и творят вполне себе прекрасное настоящее российской поп-музыки. Новый мини-альбом «Персонаж» — первый релиз с момента переезда TihoTiho в Москву из родного Краснодара. И судя по лучшему треку с него, водоворот событий группу уже слегка захлестнул и потрепал так, что даже хочется «окститься».
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Земфира «Гудбай»
Песня, засветившаяся пару лет назад на концерте в Дубае, обрела изящную и уютную студийную версию с блюзовым гитарным соло Дмитрия Емельянова. Мелодия, от которой физически тепло. Пока доступна только в ВК.
«Всигме» «Береза»
Авторы знаменитой хип-хоперы «Копы в огне» — трио рэперов разных поколений (среди которых есть даже бывший преподаватель экономики из ВШЭ и РГГУ!) — разливают пышный русско-народный рэп, заряженный на благодать и духовность. Их исполинский альбом длится полтора часа, на нем гостят МС Сенечка, Петр Налич, сирийская певица Гофран Зейно и хор Московского оперного дома, но осилить его в один присест можно даже не пытаться. Лучше дозируйте, но затем все же, как писали в советских пивных, требуйте долива после отстоя пены.
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Наташа Трейя «Флешбэки»
Молодая мама и участница нашего марафона «Агенты лета» — с ярким атмосферным клипом, снятым в фантастически красивой потайной локации и удивляющим каждым новым кадром. Словно заправский универсал, Наташа не только сочинила трек, но и сама выступила режиссером и монтажером ролика.
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Bludkidd и Скриптонит «Тремор»
Как и полагается прогрессивному рэп-лейблу, Musica36 Скриптонита подписал первую рок-группу — дуэт бывших гитариста и ударника «Нервов» Влада Зайченко и Антона Ниженко. В дебютном сингле пока интереснее наблюдать за тем, как примеряет на себя жанр сам Адиль, но то ли еще будет.
Yves Tumor «Jackie»
Автор одного из лучших альбомов прошлого года возделывает мрачноватый рок в инфернальных декорациях. В кульминации клипа происходит битва меча и гитары без явной победы того или другого.
The Prodigy и RZA «Breathe (Liam H and Rene LaVice Re-Amp)»
Короли брейкбита лихо переизобретают свой хит 25-летней давности при участии лидера Wu-Tang Clan — специально для саундтрека «Форсажа 9». Смотреть фильм нас это впрочем не заставит.
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«Моя Мишель» «ОК»
Донельзя милый и приставучий припев — что в случае с группой Татьяны Ткачук обычно всегда и случается. Первая школьная любовь, романтические вздохи и разлука, которая в юности смерти подобна.
Костя Карп «Вкусвилл»
Душещипательные зарисовки из жизни непростого и слегка потерянного обитателя района Измайлово. Как бы рэп, замешанный на новой школе московского инди и захватывающе лузерской лирике городского быта. Тема маленького человека русской литературы все еще себя не исчерпала.
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