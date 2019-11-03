«Abuse» и «Goodbye»: Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае

Певица Земфира Рамазанова нечасто дает концерты и выпускает новые песни. Вечером 2 ноября она выступила в Дубае на фестивале Parus, исполнив в числе прочих хитов несколько редких песен, а также две абсолютно новые «Abuse» и «Goodbye» — обе посвященные расставанию. Всего на концерте прозвучали 17 песен. Новые треки опубликовал на ютьюбе шеф-редактор сайта «Ваш досуг» под ником Inner Emigrant.

Земфира —Abuse / «Абьюз» (Дубай, 2019) Inner Emigrant

Земфира — Goodbye / «Гудбай» (Дубай, 2019) Inner Emigrant

Предыдущая новинка от Земфиры — песня «Джозеф» — вышла более года назад. Она была написана на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».