Земфира записала песню на стихи Иосифа Бродского. Послушайте ее прямо сейчас

Певица Земфира Рамазанова выпустила новый сингл «Джозеф» — свою первую композицию с 2013 года.

Песня написана на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам». В записи принимали участие электронный музыкант Mujuice, гитарист «Обе две» Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэстон и Майк Хиллиер.

Песня «Джозеф» доступна для прослушивания в iTunes, ВК и «Яндекс.Музыке». Обложку сингла оформляли Гоша Рубчинский и Рената Литвинова.

Премьера песни «Джозеф» состоялась на закрытом новогоднем концерте Земфиры. Также певица исполняла ее на своих летних концертах 2018 года, в том числе на «Пикнике Афиши» в Москве.