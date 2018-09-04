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Земфира записала песню на стихи Иосифа Бродского. Послушайте ее прямо сейчас

Meduza
05:06, 4 сентября 2018

Певица Земфира Рамазанова выпустила новый сингл «Джозеф» — свою первую композицию с 2013 года.

Песня написана на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам». В записи принимали участие электронный музыкант Mujuice, гитарист «Обе две» Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэстон и Майк Хиллиер.

Песня «Джозеф» доступна для прослушивания в iTunes, ВК и «Яндекс.Музыке». Обложку сингла оформляли Гоша Рубчинский и Рената Литвинова.

Премьера песни «Джозеф» состоялась на закрытом новогоднем концерте Земфиры. Также певица исполняла ее на своих летних концертах 2018 года, в том числе на «Пикнике Афиши» в Москве.

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