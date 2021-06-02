Наташа Трейя (Treya) дарит «Медузе» и ее читателям концертную версию своего нового сингла «Флешбэки» Музыкальный марафон «Агенты лета» продолжается!

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1 июня стартовал музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы», которую российские власти объявили «иноагентом». Каждый день по будням мы публикуем премьеры и специальные выступления артистов, а также их обращения по поводу ситуации с журналистикой в России. Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.

Вторая участница марафона — Наташа Трейя (Treya). Певица представляет нигде ранее не публиковавшуюся живую версию песни «Флешбэки». Это ее новейший сингл, вышедший в конце мая. Композиция войдет в следующий альбом Трейи, который ожидается уже в этом июне.

Кстати, буквально вчера Наташа родила дочку, с чем вся редакция «Медузы» ее от всей души и поздравляет!

Наташа Трейя

Привет!

Я пишу стихи и песни и сама снимаю видеоклипы на свои песни.

Я люблю «Медузу». «Медузе» я доверяю, когда хочу разобраться в сложном потоке новостей о событиях в стране и мире. Кроме того, в «Медузе» — отличные музыкальные обзоры.

Я пишу этот текст в роддоме. И хочу, чтобы я и мои будущие дети могли еще долго читать такое замечательное издание как «Медуза».

Я дарю сегодня «Медузе» амбиентную версию моей новой песни «Флешбэки» — и призываю всех поддержать «Медузу» материально. Мы должны ее спасти и сохранить.

Meduza

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Хотите поучаствовать в марафоне? Пишите сюда: abramova@meduza.io