«Агенты лета» запускают вторую сцену Послушайте новых участников марафона в поддержку «Медузы»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Когда мы начинали музыкальный марафон «Агенты лета», мы и представить себе не могли, что получим в ответ такое количество поддержки — артисты, от начинающих до знаменитых, буквально завалили нас своими песнями. Спасибо вам всем большое! Хотелось бы нам опубликовать все, но их просто неимоверное количество. Поэтому постараемся по максимуму представить наиболее понравившиеся нам треки. И сегодня «Медуза» открывает вторую сцену в рамках марафона «Агенты лета» — прямо как на настоящем музыкальном фестивале. На ней представлены сразу десять артистов, поделившихся с нами своим творчеством и словами поддержки.
Все материалы марафона «Агенты лета» доступны на этой странице. Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.
Blast «Cookies are sweet»
Дорогие друзья, мы группа Blast. В этом году нам исполняется 25 лет. Мы начинали свою деятельность во времена, когда в России была свободная пресса — когда у людей была четкая, надежная, достоверная информация. Мы желаем «Медузе» успехов и чтобы они не сдавались, а продолжали работать, как и работали.
TatooIne «Движение частиц»
Группа «Татуин» не принадлежит ни к одной политической партии, не поддерживает и не оппонирует ни одному политику и не делает политических заявлений. Мы поем о любви, романтике и приключениях — об этом мы думаем, об этом же и говорим.
Тем не менее мы считаем, что каждый человек имеет право получать информацию там, где ему нравится, и не бояться ограничений в этой сфере.
Песня «Движение частиц» с нашего нового альбома в марафоне «Медузы» как раз призывает не забывать, что красота существует даже в самые мрачные времена и не зависит от политического устройства и финансовой системы.
Таков путь.
«Вы находитесь здесь» «Sutoloka»
В клипе волчок выходит из леса, чтобы, как и положено, покусать людей за бочок, но обнаруживает, что люди стали прекрасно справляться без него.
Мне кажется, если убрать из нашего инфополя те ресурсы, которые сейчас стремительно получают статус «иноагентов», мы так же стремительно перекусаем друг друга. Когда нет независимой прессы, альтернативных мнений и всех пытаются построить и заставить шагать и думать в ногу — такой скучный период в нашей истории уже был, ничего, кроме внутренней агрессии, не произвел и развалился.
Ежемесячный донат «Медузе» я оформил сразу, как вышла первая новость с КАПС-плашкой. Саму эту плашку мой мозг уже успешно отфильтровывает и не замечает — так же, как мы учимся жить и не замечать всю жуть и хтонь, что у нас периодически случается.
Спасибо «Медузе» за упорство и стойкость в ежедневном появлении в моей новостной ленте, хотелось бы верить, что так и будет — отрубают одну голову, а вырастает еще три (да, это из мифа о Гидре, не о Медузе, но хотелось бы).
WineSmoke «Когда хочу, тогда и дура»
NARKOMFIN «Карма»
То, что произошло с «Медузой», невозможно описать цензурными словами. Ликвидация независимых СМИ — это точно не путь в светлое будущее для цивилизованной страны. Но для понимающих людей любые навешанные ярлыки ничего не значат. Я как читал «Медузу», так и продолжаю это делать, чего и вам желаю.
«КАТАНИ» «Нас много»
Inside «Панцирь»
Группа Inside (г. Ижевск) хотела бы поддержать «Медузу». Для нас это один из главных источников достоверной информации. Мы хотели бы представить лайв-версию нашего трека «Панцирь». Композиция, которая, к сожалению, сейчас очень актуальна.
«Йорш» «Боже, царя хорони»
Bogolepov «Mother Russia»
«Медуза» — один из немногих честных новостных ресурсов, откуда я привык узнавать о происходящем в России. Вмешательство в их работу — прямое нарушение свободы слова. Эти и многие другие действия властей находятся далеко за пределами понятий здравого смысла. Мы говорим «нет» новой так называемой конституции! Мы говорим «нет» репрессиям и государственному терроризму! Давайте поддержим «Медузу» и продолжим борьбу за правду. Россия будет свободной!