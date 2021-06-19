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«Агенты лета» запускают вторую сцену Послушайте новых участников марафона в поддержку «Медузы»

Источник: Meduza

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Когда мы начинали музыкальный марафон «Агенты лета», мы и представить себе не могли, что получим в ответ такое количество поддержки — артисты, от начинающих до знаменитых, буквально завалили нас своими песнями. Спасибо вам всем большое! Хотелось бы нам опубликовать все, но их просто неимоверное количество. Поэтому постараемся по максимуму представить наиболее понравившиеся нам треки. И сегодня «Медуза» открывает вторую сцену в рамках марафона «Агенты лета» — прямо как на настоящем музыкальном фестивале. На ней представлены сразу десять артистов, поделившихся с нами своим творчеством и словами поддержки.

Все материалы марафона «Агенты лета» доступны на этой странице. Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.