Привет «Агентам лета» из Мельбурна! Зуля Камалова исполняет красивую песню на татарском языке

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«Медуза» продолжает музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням с начала июня мы публикуем премьеры, специальные живые выступления, а также обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Оформить регулярное пожертвование «Медузе» можно тут.

К марафону присоединяется певица Зуля Камалова. Ее творчество принято проводить по рангу world music. Вместе с мужем, контрабасистом Эндрю Таннером она с 1990-х годов живет в Австралии, сочиняя песни на татарском, русском, английском и других языках. Певица записала несколько альбомов, как сольно, так и с группой «Дети андеграунда», с которой до пандемии активно гастролировала по миру, в том числе в родной России. Зуля Камалова участвовала в знаменитом фестивале «Сотворение мира» в Казани, после которого еще не раз выступала в Татарстане — за что получила звание заслуженного артиста республики.

Специально для марафона «Агенты лета» Зуля Камалова исполнила песню «Saginou» (что переводится как «Скучаю») со своего второго альбома «Aloukie», полностью сочиненного на татарском языке. Эта пластинка удостоена награды «Альбом года в жанре world music» в Австралии.

Зуля Камалова

Привет из Австралии! Я, Зуля Камалова, и Эндрю Таннер сегодня в Мельбурне хотим для вас спеть песню и поддержать этим «Медузу», которая сейчас подвергается гонениям, насколько мне известно. И я бы очень хотела, чтобы все обошлось. И очень бы хотелось, чтобы вы, друзья, не болели, потому что сейчас такие странные времена. Мы немножко тут застряли в Австралии, нас никуда не выпускают, то есть выпускают с трудом. И в связи с этим очень актуальна песня, которую я сейчас вам спою. Это одна из моих первых песен, она называется «Saginou», на татарском языке. В ней как раз поется о том, как мы скучаем по родным и близким, по родным краям. И, к сожалению, сейчас трудно приехать в Россию. Желаем вам здоровья и процветания.

Meduza

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