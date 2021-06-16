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«Медуза» продолжает музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.

В нашем марафоне первый иностранный гость — великолепный гитарист Омар Торрес, известный не только сольным творчеством, но и сотрудничеством, например, с Томом Уэйтсом и Борисом Гребенщиковым. С Уэйтсом он в 2008-м объездил США и Европу в гастрольном туре, по итогам которого выпущен концертный альбом «Glitter and Doom Live», а с БГ записал одну из лучших его песен последних лет — «Не судьба».

Специально для «Медузы» и «Агентов лета» Торрес исполнил на карантине в Тбилиси свою новую «пандемическую» песню.

Mikel Darling

Омар Торрес

Я ощущаю себя человеком мира. Мне суждено было стать им с детства.

Моя мать — норвежка, отец — мексиканец, я — американец, родился в Сиэтле, жена Маша — москвичка, в жилах которой течет грузинская, русская, еврейская и много еще каких кровей. Мы с Машей всегда считали своим домом, кроме Сиэтла и Лос-Анджелеса, родные места наших родителей: Россию, Грузию, Мексику, Норвегию.

Я люблю Россию, очень много ездил и играл здесь — один, со своей американской группой, с российскими музыкантами. Выступал в Москве, Питере, Екатеринбурге, Перми, Владивостоке, Хабаровске, Находке, Южно-Сахалинске, Великом Новгороде - по всей России.

В 2008-м, когда Том Уэйтс пригласил меня стать гитаристом своей группы и мы собрались в мировой тур «Glitter and Doom», я очень надеялся и на этот раз приехать в Россию — зная, как Тома любят и ждут здесь. Наш друг [продюсер и один из организаторов марафона «Агенты лета»] Саша Чепарухин вел активные переговоры с Томом и его менеджером, обсуждалось даже выступление в Большом театре! Но — не срослось. Объехали Америку и Европу, выступили в Праге, но в Россию не заехали. Вскоре Том решил прекратить концертную деятельность, и никто не знает, возобновит ли он концерты когда-либо.

В России я выступал со многими отличными музыкантами. Но особое значение имеет для меня встреча с Борисом Гребенщиковым. Саша Чепарухин два года назад пригласил нас с Машей в Черногорию, в том числе и для того, чтобы специально познакомить меня с БГ и устроить наш совместный концерт. В результате мы играли с БГ в Черногории и Израиле и записали песню «Не судьба» для альбома «Знак огня». Было это в начале пандемии, Борис записывался в Лондоне, я — в Лос-Анджелесе. И получилось!

Так что в России мы — дома. Так же, как в Мексике и Грузии, где у нас есть даже домики в горных селениях. Эту новую «пандемическую» песню я записываю в подарок «Медузе» в Тбилиси, возвратившись сюда из нашего грузинского села под Бакуриани.

Свобода в России мне так же важна, как свобода в США, Мексике, Грузии — да и во всем мире. А независимая пресса — одна из основных ценностей и основ свободы.

Мы с Машей часто читаем «Медузу» и любим ее!

«Медузе» — моя пламенная поддержка. И я призываю всех поддержать «Медузу» материально и помочь ей выстоять.

Meduza

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