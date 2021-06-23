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С вами музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы». Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимой журналистикой в России. Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.

Новый участник марафона — ИльяМазо. Это дуэт московского поэта Ильи Мазо и электронного продюсера Дмитрия Гудничева. Как сказали бы критики, весьма необычная и самобытная группа, которую чрезвычайно увлекательно слушать как в записи, так и живьем. А еще вы наверняка слышали про компьютерную игру — симулятор жизни в многоэтажке, которую придумал Илья Мазо.

В 2021 году у дуэта вышли уже два релиза — «Черный альбом» и диджитал-опера «ШХД: ЛЕТО». Оба вам рекомендуем!

Специально для «Агентов лета» Илья завершил одну из своих любимых песен «Вечером» (в общей сложности он работал над ней пять лет). Почитайте, что Илья рассказывает об этой композиции, — ну и его яркое и пылкое обращение в поддержку «Медузы» тоже.

Илья Мазо

О песне

Мне кажется, это одна из лучших моих песен. Я очень много раз заканчивал ею концерты — и вот теперь, наконец, пришло время, чтобы она вышла в свет; красивая, нарядная, студийная. Я чувствую себя отцом, ведущим дочь под венец. Она многострадальная. Эта песня сменила три студии, в ней ломались гармонии, мы пересводили ее семь тысяч раз и перезаписывали еще семь.

Я написал ее стоя у писсуара. Я работал в одной крупной госкорпорации на неплохой должности, но там были очень строгий контроль и секретность — все делалось по карточкам, на личный телефон ставилась следящая программа с полным доступом ко всем данным и так далее. Служба безопасности знала, во сколько я пришел, во сколько ушел, с кем общаюсь, сколько времени ем, они видели мой рабочий стол и знали, сколько времени я провел в туалете. Эта работа относилась к тому виду работ, которые люди могут делать только находясь в очень большом заблуждении.

Но у меня была отдушина! По вечерам я шел в студию, писать свой первый альбом. Это было абсолютное волшебство. Это и так волшебство, а тут еще и контраст такой — ну вы поняли.

Так вот, был вечер, я в очередной раз выслушал припадок невроза моих коллег, которые называли эти сессии «совещанием», и пошел в туалет. Действовать нужно было быстро (лимиты времени) — поэтому я ссал и плакал одновременно, о себе, об этих людях, много о чем. Почувствовав соль на языке, я подумал: жизнь похожа на буйную лошадь, с которой ты стоишь на дырявом плоту; на золотую корону — в безлунном порту. Она лягнет тебя копытом, она дернет тебя зычным окриком, о коронованный. И тогда — звезды веером!.. Ну и далее по тексту. Так я подумал.

Потом я застегнулся, вытер слезы, поправил рубашку (там все ходили в рубашках) и пошел еще поработал, ну да. В 10 вечера я вышел в теплую московскую ночь и направился в студию писать «Предметельные дни» — свой первый альбом, ему уже пять лет.

Meduza

О «Медузе»

Я бы хотел обратиться к уважаемым и дорогим лжесвидетелям! Хочу сказать вам кое-что очень важное, что я понял не так давно. Дело в том, что быть плохими умеют все. Это очень важно, я бы очень хотел вам это сказать! Я бы очень хотел, чтобы вы задумались о смысле этих слов. Не только вы, быть плохими умеют все!

Теперь я бы хотел обратиться ко всем остальным! Уважаемые все остальные! Очень важно поддержать «Медузу» и остальные независимые СМИ, но особенно «Медузу». Аргументы: профессионализм и неравнодушие. Это когда люди стараются делать свое дело хорошо. Что такое хорошо для судьи? Судить справедливо! А что такое хорошо для журналиста? Брать деньги у кого надо? Или, может быть, писать только о хорошем и приятном? Может, хороший журналист — тот, который никого не обижает? Ноуп. Хороший журналист должен уметь писать привлекательно, писать правду, проводить расследование (проверять, что пишет), стараться не занимать ничью сторону, а занимая — показывать другую позицию.

Эти вещи журналисты «Медузы» делают лучше всех. А теперь их признают «иностранным агентом». Иностранным по отношению к чему? Россия, родина моя — страна непредвзятых судей, полицейских, защищающих своих братьев и сестер от тех, кто оступился и забылся, ответственных военных, которые не бросают солдат на верную гибель, богатых людей, которые заработали своим умом и смекалкой, а если нет, то помнящих свой тяжелый путь и берегущих своих братьев от него. Ну и журналистов, которые хорошо делают свою работу. Страна народа, который гордится своими поэтами, учеными, режиссерами, музыкантами.

А тех, кто предает и продает мою родину, хорошо бы и правда признать иностранным агентом. Разве россиянин станет убивать российскую журналистику — что он, с ума сошел, что ли?

Дорогие уважаемые беззаконники, пожалуйста, не разрушайте мою страну, посмотрите, какая она красивая, моя страна слез, моя снежная дыра, моя летняя степь, мой русский народ! Прекращайте!

Уважаемые читатели, если вы, как и я, особо не рассчитываете на отзывчивость беззаконников — сегодня надо помочь «Медузе» самостоятельно.

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