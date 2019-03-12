Московский поэт выпустил игру о жизни в многоэтажке. В ней можно только тосковать и жарить яичницу

7 марта в цифровом магазине Steam вышла игра «ШХД: ЗИМА» (Itʼs Winter в английском варианте). Ее созданием занимались московский поэт Илья Мазо и инди-разработчик Александр Игнатов.

Илья Мазо

В игре нет четкой цели, это просто симулятор блуждания по типичной российской квартире с возможностью выйти во двор. «Вас ничего не ждет, вы не можете выбраться — только сломанный радиоприемник, продукты в холодильнике, одиночество и бесконечный снег», — говорится в описании.

В игре можно приготовить яичницу, вынести мусор или пройтись до закрытых продуктовых ларьков.

«ШХД: ЗИМА» напоминает фотографии из ВК-пабликов «Панельки», «Романтика русских дворов» и «Эстетика ***** [глуши]», в которых выкладывают зарисовки из жизни в провинциальных городах.

Вот несколько пользовательских отзывов в Steam:

«Всюду разбросаны окурки, а покурить нельзя. Какая „русская тоска“, без никотина?»

«Вот тут неказистая площадка с этими странными вкопанными шинами. Салон красоты „Элиза“ (куда же без салона красоты). Тарахтящая снегоуборочная машина»

«Яйца не взрываются в микроволновке!»

«Первым делом смыл стихи Ильи в унитаз»

Через несколько дней после выхода «ШХД: ЗИМА» на нее обратили внимание зарубежные издания. Некоторые англоязычные пользователи (возможно, в шутку!) назвали ее претендентом на звание игры года. Авторов хвалят за то, насколько детально воссозданы комнаты российской квартиры.

И в чем тогда смысл?

«ШХД: ЗИМА» — это экспериментальный арт-проект Ильи Мазо, в который помимо игры входят книга стихов, короткометражный фильм, альбом и спектакль. В центре всех этих произведений находится русская зима. Мазо определяет «ЗИМУ» как цифровую оперу. У проекта нет общего сюжета. Это, по его словам, поэтическое, а не прозаическое высказывание.

Автор называет книгу стихов «осью всей оперы». На нее опираются (и ее же дополняют) все остальные части проекта. В конце марта «ЗИМА» завершится спектаклем, в котором примут участие группы «Хадн Дадн», «Синекдоха Монток», сам Мазо и многие другие.

Как это выглядит?

Отрывок из книги стихов

Салон красоты «Элиза»,

Супермаркет «Магнит»,

«Сити Пицца»,

Желтый мигает сигнал светофора,

«Магнолия»,

Аптека 24,

Снег

На земле

Короткометражный фильм

Илья Мазо

Анимированные стихи

Илья Мазо

Песня из альбома

Как произведения связаны между собой?

На кухне в игре можно найти старый радиоприемник. При его включении игрок услышит Алену — «цифровой дух зимы». Алена зачитает строчки, являющиеся второй частью песни «Единичка» (входит в альбом «ШХД: ЗИМА»). Но на альбоме у песни немного другие слова. Если сложить две части текста, получится совершенно новая песня.

Все магазины, появляющиеся в игре, описаны в книге стихов. Микроволновку из игры можно увидеть в короткометражном фильме. Звук синтезатора был использован в песнях «Снеговик» и «Фонарик». На музыкальном спектакле обещают устроить «небольшой компьютерный клуб», чтобы зрители могли побегать по «Зиме».

Максим Иванов