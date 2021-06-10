«С красивой песней легче пережить тяжелые времена» Александр Васильев из группы «Сплин» выступил в поддержку «Медузы». Он исполнил кавер на «Vincent» Дона Маклина (и сам перевел эту песню на русский)

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Музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы» не сбавляет обороты. Каждый день по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимой журналистикой в России. Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.

Новый участник марафона в особом представлении не нуждается: это лидер группы «Сплин» Александр Васильев. Честно говоря, мы прослезились, когда получили письмо от музыканта, чьи песни мы горланили еще в 1990-е — в Новосибирске, Кирове, Екатеринбурге, Перми, Москве и других городах России.

Для «Агентов лета» Васильев поделился из своих архивов русскоязычным кавером на композицию «Vincent» певца Дона Маклина. Эта песня-посвящение художнику Винсенту Ван Гогу вышла на альбоме «American Pie» 1971 года — одной из важнейших записей в истории американского фолк-рока (также упоминающейся в альманахе «1001 альбом, который нужно услышать»).

В любви к песне «Vincent» признавались многие исполнители: от Тори Эймос и Джеймса Блейка до Рика Эстли и Тупака Шакура (говорят, эта композиция была последним, что рэпер услышал перед своей смертью).

На русский язык песню Васильев перевел сам. Иногда он ее исполняет на концертах «Сплина».

Звезды среди звезд

Среди пылающих цветов

На фоне туч и облаков

Отражены в фарфоровых глазах.

Цвета легли на холст

В полях пшеничных без границ,

И боль с людских уходит лиц,

Разглаженных в художника руках.

Александр Васильев

На фоне грустной новостной ленты высылаю «Медузе» кавер на песню «Vincent» (стихи и музыка — Don Mclean). В русском варианте — «Звезды среди звезд».

С красивой песней легче пережить тяжелые времена.

Долгой жизни «Медузе»!

Meduza

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