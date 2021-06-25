«Смелое сердце врага не боится и друга не бросит в беде» «Хадн дадн» поют песню из фильма «Про Красную шапочку» в поддержку «Медузы». И это ❤️

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Мы продолжаем музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день по будням на «Медузе» выходят премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Поддержать нас можно тут.

Участник этой пятницы — московская группа «Хадн дадн». Признаемся честно, это один из любимых коллективов «Медузы» — не только из-за песни «Мы сегодня дома» (она, как и предсказывали музыканты, после карантина вспоминается с содроганием), но и вообще из-за их остроумных текстов и музыки, под которую хочется танцевать и дома, и на фестивалях.

А еще мы любим их за внезапные камео, например, недавно солистка «Хадн дадн» Варвара Краминова ела арбуз в клипе другого участника марафона — Принца Черноземья (обязательно посмотрите этот клип, если вы еще этого не сделали, — это настоящий крик души).

Специально для марафона группа записала свою версию песни охотника из фильма «Про Красную шапочку» 1977 года (режиссер — Леонид Нечаев). Автор текста песни — Юлий Ким, а музыки — Алексей Рыбников. Пускай погода злится, а гроза грозится — с такой поддержкой мы точно не пропадем. Спасибо!

Варвара Краминова

солистка и основательница группы «Хадн дадн»

Это потрясающая песня, которую в фильме «Про Красную шапочку» исполняет великий Ролан Быков. Герой Ролана Быкова в этот момент — охотник-король, который всех защитит, заслонит собой, пока ветра буянят, а шторма штормят. Пусть такой мистический благородный защитник будет и у «Медузы», и у других рыцарей.

Хадн дадн

Песня охотника в исполнении «Хадн дадн» на Soundcloud

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