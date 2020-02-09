«Хадн дадн», Green Day, Оксимирон, OQJAV — и песня про вишневую помаду «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные и рассказывают о них в ультракоротком формате. В этом выпуске: самый обсуждаемый альбом от «Хадн дадн», Дастин из «Очень странных дел» в клипе у ветеранов калифорнийского панка, главный русский рэпер переходит на казахский язык, а также ретро-шлягер про вишневую… но не девятку, а помаду. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
«Хадн дадн» «Звезды на плечах»
Акыны московской обыденности исследуют древнерусскую тоску, но остаются мемоемкими. Эта песня — прямая наследница знаменитого «Киви кошелька».
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Green Day «Meet Me On The Roof»
Именитые панки давно стали поп-пародией на самих себя, но на новом альбоме это странным образом не раздражает. Всем пива и танцы на крыше!
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Оксимирон «В книге все было по-другому»
Затея с баттлом оказалась панацеей от творческого кризиса. В новом раунде Окси и эстетствует, и устраивает скоростную читку на казахском.
Внимание. В этой песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, не слушайте ее.
Хейли Уильямс «Leave It Alone»
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Хейли Уильямс обнаружила, что она у себя в постели превратилась… в весьма незаурядную певицу.
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OQJAV «4 птицы»
В стихах Вадика Королева искусно сплетаются чупа-чупс и курево, поэт Кирсанов и политик Кадыров. А песня про любовь. Редкое мастерство.
Against All Logic «Fantasy»
Чилиец Николас Джаар ловко сэмплирует Бейонсе под рыхлый бит — так же блестяще он ладит с любой другой электроникой. Прошлый альбом тоже хорош.
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Christine and the Queens «People, Iʼve been sad»
Фирменная меланхолия от главной французской певицы момента — как обычно сразу на двух языках.
Lolita Kox «Внутри тебя»
Максим Черкасов в поисках большого хита бродит по Москве и записывает звуки родного Подольска. Не исключено, что найдет.
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HMTLD «Loaded»
Эклектичное квир-кабаре из Лондона с интонациями молодого Дейва Гаана. Еще до выхода дебютного диска успели выстрелить на фестивале «Боль».
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«Твое далеко» «Вишневая помада»
Ностальгический поп 1990-х от дуэта из Красноярска — застенчивый и виртуозный. Припев про вишневую помаду выкинуть из головы невозможно.
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