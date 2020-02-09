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«Хадн дадн», Green Day, Оксимирон, OQJAV — и песня про вишневую помаду «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные и рассказывают о них в ультракоротком формате. В этом выпуске: самый обсуждаемый альбом от «Хадн дадн», Дастин из «Очень странных дел» в клипе у ветеранов калифорнийского панка, главный русский рэпер переходит на казахский язык, а также ретро-шлягер про вишневую… но не девятку, а помаду. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!