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«Хадн дадн», Green Day, Оксимирон, OQJAV — и песня про вишневую помаду «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные и рассказывают о них в ультракоротком формате. В этом выпуске: самый обсуждаемый альбом от «Хадн дадн», Дастин из «Очень странных дел» в клипе у ветеранов калифорнийского панка, главный русский рэпер переходит на казахский язык, а также ретро-шлягер про вишневую… но не девятку, а помаду. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!

«Хадн дадн» «Звезды на плечах»

Акыны московской обыденности исследуют древнерусскую тоску, но остаются мемоемкими. Эта песня — прямая наследница знаменитого «Киви кошелька».

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Green Day «Meet Me On The Roof»

Именитые панки давно стали поп-пародией на самих себя, но на новом альбоме это странным образом не раздражает. Всем пива и танцы на крыше!

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Оксимирон «В книге все было по-другому»

Затея с баттлом оказалась панацеей от творческого кризиса. В новом раунде Окси и эстетствует, и устраивает скоростную читку на казахском.

Внимание. В этой песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, не слушайте ее.

Хейли Уильямс «Leave It Alone»

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Хейли Уильямс обнаружила, что она у себя в постели превратилась… в весьма незаурядную певицу.

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OQJAV «4 птицы»

В стихах Вадика Королева искусно сплетаются чупа-чупс и курево, поэт Кирсанов и политик Кадыров. А песня про любовь. Редкое мастерство.

Against All Logic «Fantasy» 

Чилиец Николас Джаар ловко сэмплирует Бейонсе под рыхлый бит — так же блестяще он ладит с любой другой электроникой. Прошлый альбом тоже хорош.

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Christine and the Queens «People, Iʼve been sad»

Фирменная меланхолия от главной французской певицы момента — как обычно сразу на двух языках.

Lolita Kox «Внутри тебя» 

Максим Черкасов в поисках большого хита бродит по Москве и записывает звуки родного Подольска. Не исключено, что найдет.

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HMTLD «Loaded»

Эклектичное квир-кабаре из Лондона с интонациями молодого Дейва Гаана. Еще до выхода дебютного диска успели выстрелить на фестивале «Боль».

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«Твое далеко» «Вишневая помада»

Ностальгический поп 1990-х от дуэта из Красноярска — застенчивый и виртуозный. Припев про вишневую помаду выкинуть из головы невозможно.

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Александр Филимонов