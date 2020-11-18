Независимый книжный магазин детской литературы «Маршак» запустил собственный музыкальный лейбл «Турбина». На нем российские инди-музыканты будут выпускать песни на стихи, написанные детьми.

В проекте могут принять участие все желающие — свои заявки на сайте «Турбины» могут отправить как музыканты, так и юные поэты.

Название лейбла — это посвящение поэтессе Нике Турбиной, прославившейся написанными в детстве стихами и трагически погибшей в возрасте 27 лет.

Первым релизом «Турбины» стала песня «Контур любви», написанная московской группой «Хадн дадн» на стихи Вари Карповой и Феди Быстрова. Композицию можно послушать на всех стриминговых платформах.

«Федино стихотворение про контур любви и Варино про мальчика и девочку сразу запели, тут же возник музыкальный скелет и история. Вообще, превращение чужих хороших стихов в песни доставляет мне страшное удовольствие, но я стараюсь этим не увлекаться. Потом мы накидывали с Варей второй куплет по зуму — это было весело, дико и стихийно, из Вари вылетали разные фразы, как из электростанции, а я записывала их на листке», — рассказала о сочинении трека солистка «Хадн дадн» Варвара Краминова.

Следующий трек проекта «Турбина» выйдет 12 декабря.