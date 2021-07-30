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Стань агентом лета!

шапито

Панки «Элизиум» в марафоне «Агенты лета» — с песней про шибанутого енота и сказочный лес, похожий на современную Россию

Источник: Meduza

Мы продолжаем музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый будний день на «Медузе» выходят премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Поддержать нас, оформив регулярный донат, можно тут.

Новый участник марафона — поп-панки из Нижнего Новгорода «Элизиум», группа с богатой историей и активной социальной позицией.

В прошлом году они распевали «Жыве Беларусь», в этом сочинили песню «Привет, это Навальный», а прямо сейчас выступают в поддержку «Медузы».

В марафоне «Агенты лета» группа представляет концертное видео на песню про «шибанутого с морды до хвоста» енота, который ходит на митинги и устраивает пикеты, а на него «пишут заявы» в СК и винтят в автозак.

Дмитрий Кузнецов

лидер группы

Всем привет!

Поддерживаем «Медузу» и в рамках марафона представляем видео на шуточную песню «Енот» — о сказочном лесе, который случайно оказался похожим на сегодняшнюю российскую действительность.

«Медуза» — интересное независимое СМИ, одно из последних популярных. Для любого тоталитарного режима независимые СМИ — враг номер один, и «Медуза», конечно же, не стала исключением. Именно поэтому для нас всех важно, чтобы «Медуза» продолжила жить!

Elysium Band
Страница марафона «Агенты лета»

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