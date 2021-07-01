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Целый месяц на «Медузе» шел марафон «Агенты лета». Каждый день музыканты — известные и начинающие, российские и зарубежные — делились с нами своими песнями и словами поддержки. Этот поток отличной музыки и любви не иссякает. Нам очень-очень приятно! Спасибо!

В общем, мы немного подумали и решили продолжить марафон. В июле мы ждем много новой музыки — и новых выступлений артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России.

Кстати, оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.

Продолжает наш марафон Найк Борзов — автор многих песен, ставших важной частью жизни сотрудников «Медузы», который и сейчас не перестает радовать и удивлять. В 2020 году Борзов выпустил яркий, яростный и романтичный альбом «Капля крови создателя», а следом, в 2021-м — живой сборник лучших хитов «В эфире».

В марафоне «Агенты лета» Найк Борзов представляет дерзкий анимационный клип на недавний трек «Не предел», в котором людям приходится заниматься любовью под присмотром омоновцев.

Работа над видео, автором сценария и режиссером которого выступил Давид Бернини, заняла несколько месяцев. Художники, работавшие над видео: Мария Чистякова, Екатерина Сазанкова, Арсений Котов, Татьяна Адамовна. Актеры: Мария Рожковская, Мария Микулич, Павел Егоров, Антон Дроздов.

Найк Борзов

Как же хочется, чтобы в нашей жизни было больше любви и свободы. Чтобы любой мог говорить, делать и писать то, что он считает нужным. Чтобы каждый мог быть с теми людьми, с которыми он хочет — и любил, кого хочет. И чтобы мы понимали, что все наши чувства и действия — это не предел.

Друзья, любите, чувствуйте, пойте, творите, живите, будьте. И всегда боритесь за свои убеждения. «Медуза», держись! Мы с тобой!

Найк Борзов

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Фотография Найка Борзова: Евгений Стукалин / ТАСС