«Улица в Москве, где никто ничего не значит» Группа «Комсомольск» выпустила кавер песни «Матросская тишина» группы «Матросская тишина»

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С начала июня на «Медузе» проходит музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимой прессой в России. Оформить регулярное пожертвование «Медузе» можно тут.

Следующий участник «Агентов лета» — московская группа «Комсомольск». В первом студийном альбоме «Ближний свет» (2020) ироничный дуэт обратился к меланхолии, наблюдению за вечерней Москвой и бликам на асфальте. Следующая работа — быстро написанный альбом «Ретро» (2021) — вновь вернулась к радости, простоте и свету. При этом оба альбома замечательные, назвать какой-то из подходов более удачным не поворачивается язык.

На этот раз «Комсомольск» решил всех напугать — и, кажется, у них получилось. В марафоне «Агенты лета» группа представляет кавер-версию песни «Матросская тишина» группы «Матросская тишина» — о месте в Москве, где матросы ничего не слышат, солдаты ничего не видят и никто ничего не значит.

Группа «Комсомольск»

Это кавер на песню «Матросская тишина» группы «Матросская тишина». Песня вышла в далеком 1988 году, но многое с тех пор осталось неизменным — улица в Москве, где никто ничего не значит. Старались сделать страшно — вроде получилось.

За недолгую историю существования нашей группы «Медуза» не раз помогала нам. Теперь наша очередь выручать, держитесь!

Meduza

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