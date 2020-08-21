«Комсомольск»

Группа «Комсомольск» выпустила шестую студийную работу — альбом «Ближний свет». По словам участников группы, он состоит из «образов вечернего города» и фантазий вроде «что было бы, будь я кем-то другим». «Медуза» представляет альбом с комментариями группы.

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«Комсомольск»:

«Ближний свет» для нас — это своеобразная попытка поиграть в группе, отличной от нас. Да, это мы, но в тоже время не совсем: мы убрали очень много наших неотъемлемых черт и добавили кучу всего, что никак для нас самих с нами не ассоциировалось.

Поэтому это — полновесный альбом, а не коротенькая ипишка, для [подчеркивания] больших различий между «Комсомольском» и «Ближним светом». Обычно мы хватаемся за обрывки действительности, раскручиваем их с помощью доступных фразочек и рифм, а здесь мы пытаемся отыграться исключительно на эмоциональном фронте. Это такой своеобразный импрессионизм, на картине изображен обыкновенный московский вечер, только на ней ничего не разобрать — видно только свет фонарей, фар и окон. Поэтому тут мало рифм, привычных нам гармоний, инструментального аскетизма.

Не факт, что дальше мы будем делать что-то подобное — может быть, мы вернемся к временам «Дорогих Москвичей», а может, будем делать вообще что-то другое (те, кто послушал альбом, уверяют, что теперь нам надо срочно записать что-то панковское, ха-ха). Мы очень подвластны цайтгайсту — как вольно, так и невольно. И здесь нам очень помог карантин — было время и подумать, и посочинять, и послушать и почитать.

Еще мы наконец-то, кажется, стали похожи на полноценный музыкальный коллектив, как бы это пафосно это не звучало. Раньше мы все-таки позиционировали себя как такой арт-проект для подрастающего поколения.

Хочется провести параллель с Туве Янссон и серией ее книг про муми-троллей — если первые книжки вроде «Шляпы Волшебника» и «Комета прилетела» были для ребят 8-9 лет, то «В конце ноября» — книжка хоть по-прежнему и детская, но уже для старшеклассников. И «Ближний свет» — это такой «Комсомольск» для старшеклассников.

Наконец, кажется, что «Ближний свет» — не такой «русский», как наши прошлые записи. С одной стороны, конечно, в этом минус альбома, но с другой — рабоче-интеллигентская рефлексия по сути своей интернациональна, так что в целом ничего страшного не произошло.