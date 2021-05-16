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«Колибри», «Комсомольск», St. Vincent и «Деревянные киты» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: сразу три альбома — от «Колибри», «Комсомольска» и St. Vincent, по которым хочется запомнить 2021 год, а также весомые политические высказывания из Украины и Великобритании,

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«Колибри» «Один»

Главный женский ансамбль Петербурга уже десять лет как канул в историю. Основательница «Колибри» Наталья Пивоварова погибла еще в 2007-м. Елена Юданова тяжело болеет. Инна Волкова и Ирина Шароватова-Кооп друг с другом отношений не поддерживают. Но уже в который раз на их пути объявляются энтузиасты (как ранее музыканты «Аквариума», «Препинак», Tequilajazzz, Soundscript 33 и так далее), зароняющие творческую искру. Сейчас в их роли выступили басист групп «Сети» и «Полюса» Виктор Санков и саунд-продюсер НТВ Олег Эмиров, которые виртуально возродили «Колибри», довели до ума и записали по пять композиций каждой из певиц. Получившийся альбом «Счастья нет» заявлен как лебединая песня коллектива. И он бесконечно печален и прекрасен.

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«Комсомольск» «Глаза (прилипли)»

«Ретро» — самая стремительная по скорости сочинения и записи, а потому самая легкая и искренняя студийная работа «Комсомольска». Здесь все полно радости простых мелодий и восторженности ясных мыслей, которыми невозможно не умилиться.

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St. Vincent «Down»

Энни Кларк очаровательно воспроизводит глэм и фанк 1970-х, прилежно выученный по пластинкам из коллекции ее отца. Особенно удачны в этом альбоме-посвящении песни, в названиях которых есть слово «down». И смешной ретро-клип про шпионку впридачу.

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Стас Королёв «Волны»

Так называемый абстрактный (а на самом деле очень конкретный) хип-хоп эпохи российско-украинского кризиса — от уроженца Донбасса, бывшего участника хорошей группы Yuko, издававшейся на лейбле Ивана Дорна. Если в «Волнах» — блистательном дуэте с Антоном Слепаковым из «Вагоновожатых» — еще берет верх образность, то в треке, названном именем участника 2H Company и «Есть есть есть» Михаила Феничева, откровения достигают апофеоза, пробирая до мурашек. Взгляд на проблему, которого не хватало по эту сторону.

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«Деревянные киты» «Тебе спасибо»

Яростное отпевание любимого человека, отчаянная попытка разделаться с прошлым через проговаривание личной утраты. Такая откровенность дорогого стоит.

Джорджа Смит «Bussdown»

Гламурный R&B в расслабленном британском стиле от важнейшей певицы новой школы. Другие очевидные вершины пластинки: «Addicted» (уже упоминавшаяся в наших обзорах) и «Weekend».

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Оливия Родриго «Good 4 u»

Эра косплея Аврил Лавин официально объявляется открытой.

Sons of Kemet «Pick Up Your Burning Cross»

Политизированный афроджаз под предводительством вездесущего лондонского саксофониста Шабаки Хатчинса — увы, слишком быстро растрачивающий прыть и задор на длинной дистанции.

Слушать альбом «Black To The Future» целиком: все платформы

Bella Poarch «Build a Bitch»

Каждая звезда тиктока норовит начать музыкальную карьеру. Результаты пока схожие. Музыка из искусства превращается в скучное фоновое приложение к соцсети. Но кого это волнует, пока накручиваются миллионы просмотров.

Verbludes «Разбегаясь»

Московская группа, старательно оберегающая собственный инфантилизм, неизбежно взрослеет и творчески растет. В качестве пасхалки в песне припрятан сэмпл из заставки «Санта-Барбары».

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