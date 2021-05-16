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«Колибри», «Комсомольск», St. Vincent и «Деревянные киты» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: сразу три альбома — от «Колибри», «Комсомольска» и St. Vincent, по которым хочется запомнить 2021 год, а также весомые политические высказывания из Украины и Великобритании,

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