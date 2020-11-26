Московская группа «Комсомольск» выпустила клип на песню «Иванова» — это жизнеутверждающее высказывание о поиске счастья в обыденных вещах (которое нужно только вовремя разглядеть), и своеобразный привет БГ, и просто самая светлая и умиротворяющая композиция с их последнего альбома «Ближний свет». Видео, режиссером которого выступил Егор Кас, снимали в бассейне «Юность» в Екатеринбурге, а в его основу легла реальная история из жизни съемочной группы. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментариями авторов.

Комсомольск — Иванова Peter Explorer

Группа «Комсомольск»

«Иванова» — заключительная песня с «Ближнего света». Этот альбом не то, чтобы мрачный, но куда более меланхоличный, чем все, что мы делали до этого. Мы выстроили песни на альбоме в порядке интуитивного движения от тревоги к умиротворению, и вполне логично, что последней стала «Иванова». Она, кстати, и написана была самой последней.

В отличие от остальных песен с «Ближнего света», которые крутятся вокруг ломаных верлибров и необычных (для нас) гармоний, «Иванова», напротив, проста, понятна, даже где-то нарочито примитивна. Но так должно быть, когда внутри спокойно, то и все вокруг кажется простым и легким. А достичь этого спокойствия может каждый — об этом, собственно, и песня. Ну и да, тут мы немножко машем рукой БГ, хотя при написании больше вдохновлялись Женей Теджетовой и Mujuice.

Егор Кас

режиссер клипа

Это был первый день работы бассейна после карантина. Впервые за несколько месяцев вокруг было так много людей. Снова съемки, снова актеры. Люди только начали выходить с изоляции, у всех было настроение небольшого праздника.

Работа началась утром, вместе с камерами и героинями мы провели в воде и под водой несколько часов. У нас было четыре телефона, которые могли вести подводную съемку, поэтому на каждом дубле мы погружались вместе с синхронистками, старались закрепиться и, выбрав ракурс, начать съемку.

В главной роли снялась женщина совсем из другой сферы, никак не связанной со съемками. Мы довольно долго искали героиню с горящими глазами, которая одновременно умела бы держаться на воде. Считаем, что она справилась с ролью.