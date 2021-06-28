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Весь июнь на «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив регулярное пожертвование, можно тут.

Новый участник марафона — легенда российского панк-рока, московская группа «Тараканы!»

Совсем недавно коллектив, отмечающий в этом году 30-летие, записал новый альбом в двух частях: «15 (…И ничего кроме правды)» и «15: Худым и злым». А сейчас музыканты выпускают для западной аудитории мини-пластинку «Naked Kings» с избранными треками оттуда на английском языке. Лидер «Тараканов!» Дмитрий Спирин представляет этот релиз в рамках марафона «Агенты лета».

Слушать мини-альбом «Naked Kings» на всех стриминговых платформах

Дмитрий Спирин

Свободная пресса — это основа здорового общества. Свободная пресса — это способ влиять на социальную и политическую ситуацию, это возможность озвучивать любое мнение и ставить любые вопросы, вне зависимости от того, что думает по этому поводу текущая власть. Когда свободную прессу маргинализируют, загоняя в условия, в которых она начинается бороться за выживание, когда на журналистов навешивают позорные ярлыки — это все равно как пытаться отрезать человеку язык. Просто потому, что он говорит неудобные вещи.

«Тараканы!» всегда стояли за тех, кто унижен, за тех, кого пытается подмять под себя бездушная машина, за тех, кто борется за свободу. За свободу говорить и думать так, как хочется. Именно поэтому мы приняли решение эксклюзивно представить наш новый иностранный релиз в рамках музыкального марафона «Медузы» «Агенты лета».

Это шесть наших относительно новых треков. Пять на английском (в русскоязычных оригиналах они вошли в наш декабрьский альбом «15 (…И ничего кроме правды)», шестой — немецкоязычная версия нашей песни 2013 года «Плохие танцоры».

Мы с радостью представляем этот релиз на «Медузе», так как и сами, возможно, с нашим неистребимым желанием быть ближе и понятнее публике во всем мире, скоро будем наречены в родной отчизне «иностранными агентами»: судя по всему, выход альбома аж на двух заграничных лейблах (немецком в Европе и на американском в США) легко может быть расценен текущими властями именно так.

Посмотрите клип с нового альбома «Тараканов!»

«Это напоминало партизанский рейд в тыл врага» Группа «Тараканы!» сняла клип на протестных акциях в Москве. Премьера видео на «Медузе»

Посмотрите клип с нового альбома «Тараканов!»

«Это напоминало партизанский рейд в тыл врага» Группа «Тараканы!» сняла клип на протестных акциях в Москве. Премьера видео на «Медузе»

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Фото: Евгений Фельдман