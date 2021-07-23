Хомяк Саня едет в Сольвычегодск поесть волшебной каши Ура-ура, это группа «Сольвычегодск» в марафоне «Агенты лета»!

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Музыкальный марафон «Агенты лета» продолжает мчать на всех парах. Каждый будний день с июня мы публикуем премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба «Медузы» и независимых СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив регулярный платеж, можно тут.

Сегодня в гостях у «Агентов лета» группа «Сольвычегодск»! И если вы вдруг не в курсе, кто это, то срочно исправляйтесь! Музыкальный обозреватель «Медузы» ответственно заявляет, что их альбом «Танец с СВЧ» — это пока что наиглавнейший русскоязычный релиз года. Более дикой и нарядной дискотеки в этом сезоне вы точно не встретите.

В нашем марафоне «Сольвычегодск» представляет клип на песню «Волшебная каша». В нем фигурирует хомяк Саня, скитающийся по свету в поисках родины (которая понятно где находится). Предлагаем во время просмотра разделить с нами клюквенные печенцы и волшебную кашу.

И еще публикуем комментарий группы (с сохранением оформления и орфографии).

ПРО КЛИП:

МИЛЕЙШЕЕ, ДУШЕРАЗДИРАЮЩЕЕ, УВЕСЕЛИТЕЛЬНОЕ, ЗАЛИПАТЕЛЬНОЕ, БУРЕЛОМНОЕ, РАСКОЛБАСНОЕ, ПРИПРАВЛЕННОЕ АВАНГАРДОМ — ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ, НАЗНАЧЕНИЙ И СОРТОВ.

ПОДРОБНЕЕ ПРО КЛИП:

ЭТО ЭДАКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, НЕКИЙ ТРИП В ПОПЫТКЕ НАЙТИ РОДНОЙ КРАЙ. ГДЕ ХОМЯК САНЯ — ЭТО, КОНЕЧНО ЖЕ, ПОЭТ, ЭТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС. ОН ЕДЕТ, ЕДЕТ, ЕДЕТ В НОСТАЛЬГИЧЕСКОЙ ПОПЫТКЕ НАЙТИ. УДАЕТСЯ ЛИ ЕМУ ЭТО? ОТВЕТЫ КАК ВСЕГДА ВНУТРИ.

ПРО «МЕДУЗУ»:

ЦЕНИМ ЗА СТИЛЬ, ЗА ОСОБЫЙ ВАЙБ, ЗА НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ, ЗА ОСТРЫЙ ЯЗЫЧОК, ЗА ФИШЕЧКИ, ЗА ЖОКУ И БОКУ, ЗА СТРАСТЬ.

P.S ВСЕГДА С ВАМИ, ВАШИ СВЧ. ЯВОК И ПАРОЛЕЙ НЕ ВЫДАДИМ.

Сольвычегодск

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