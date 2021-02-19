«А если на корабль нападут ксеноморфы?» Группа «Элизиум» сделала песню из поста Навального, в котором он сравнивает жизнь в СИЗО с космическим путешествием

Российская рок-группа «Элизиум» выложила на ютьюб композицию «Привет, это Навальный». Текстом для нее послужил недавний пост оппозиционера, в котором он сравнил свое пребывание в СИЗО «Матросская тишина» с космическим путешествием.

«Взяв текст Алексея, мы превратили его в песню. Спасибо Алексей, не только за смелость и мужество, но и за отличный текст! Теперь ты ещё и автор песен :-)», — говорится в подписи к песне.

Элизиум — Привет, это Навальный Elysium Band

Алексей Навальный находится в «Матросской тишине» с 19 января. 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, назначив два года и восемь месяцев колонии. ЕСПЧ потребовал от России освободить политика, но российские власти ответили, что это «заведомо неисполнимо».

В «Матросской тишине» Навального поставили на учет как склонного к побегу. Поводом для этого мог стать именно его пост о жизни в СИЗО как космическом путешествии, считает Валерия Туникова, адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого тоже помещали на такой учет. Дело в том, что в посте Навальный сетовал, что у него нет оружия против , способных напасть на его космический корабль, и шутил, что заточит ложку о стену. »«Это [фраза о ложке] основание для сотрудников, чтобы написать рапорт и поставить его на такой учет. В случае с Захарченко его поставили на учет по еще более скучному и надуманному поводу», — сказала Туникова «Открытым медиа».