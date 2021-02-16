В мартовском номере журнала Harperʼs Bazaar вышло интервью жены политика Алексея Навального Юлии. Беседа состоялась 11 января — еще до того, как супруги вернулись из Германии в Россию, где Навального сразу задержали и затем приговорили к сроку в колонии. Вот главное из этого интервью.

Это приблизительный пересказ того, что сказала Юлия Навальная в интервью Harperʼs Bazaar. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

О том, как не жить под воздействием страха

По-другому просто нельзя быть женой моего мужа. Тем более, все происходило поступательно — приход в политику, расследования, суды. Этот путь я проходила вместе с ним, и было постепенное понимание. Алексей спрашивает меня, страшно ли мне, а я отвечаю: «Ну ты же знаешь, какая я трусиха». В ответ он говорит, что я смелая, потому что по мне не заметно, что я трусиха. У меня никогда не было идеи пойти к психологу, так как в России это небезопасно — я не слишком верю во врачебную тайну.

О том, как держаться в трудных ситуациях

Не сдаваться. Это вообще главный урок 2020 года. Не расклеиваться и не жалеть себя, просто идти вперед, не обращая внимания на мелочи, советы и чужие мнения. В самые катастрофические моменты я думаю, что нужно сначала сделать это, затем то, а потом дам себе волю и поплачу. Но день заканчивается — и оказывается, что плакать уже не из-за чего.

О визитах к мужу в больницу

Я не ночевала в больнице. Приходила, рассказывала новости, потом уходила. А уже через несколько часов возвращалась. Меня пропускали даже поздно вечером, но я старалась не злоупотреблять. Я включала Алексею «наши» песни: романтические — например, «Perfect Day» в исполнении Duran Duran, или забавные — например, «Ты выглядишь так несовременно рядом со мной» группы «Кино».

Об агрессии и реакции на нее

В реальной жизни я почти не встречалась с агрессией — ни в школе, где учатся дети, ни на улице, ни в общественных местах. Наоборот, многие незнакомые люди подходят и ободряют; после Алексея поддержки стало гораздо больше. А вот в интернете часто бывает негатив, но я отдаю себе отчет, что это работа по запугиванию. Я никогда не отвечаю — там часто бессмысленный набор слов.

О публичности семьи политика

Мне кажется, это очень важно. Везде в мире принято представлять публике жен и детей политика. Если люди видят, что происходят у него дома, они начинают лучше его понимать.

О возможности стать общественной фигурой

На сегодняшний момент таких шансов нет. Намного интереснее быть женой политика. Тем более, то, что я делаю на своем месте, в какой-то мере тоже политика.

О мечтах

Президентский пост Алексея пусть будет его мечтой, а у меня свои. Их много, но какой-то главной нет. В нашей ситуации я стараюсь жить одним днем, и если сегодня все классно, то я уже счастлива.

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Пересказал Григорий Левченко