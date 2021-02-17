ЕСПЧ потребовал от России незамедлительно освободить Алексея Навального. Минюст РФ ответил, что это «заведомо неисполнимо»

Обновлено. Минюст России заявил, что требование ЕСПЧ «заведомо неисполнимо».

ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить из-под стражи политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

Суд принял такое решение, «рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя» с учетом «общих обстоятельств текущего нахождения заявителя под стражей». В суде подчеркнули, что обеспечительные меры были приняты «без ущерба для решения по существу настоящего дела».

Как утверждает Михайлова, в соответствии с регламентом ЕСПЧ, российское правительство должно исполнить решение.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Навальному условный срок заключения по делу «Ив Роше» на реальный. Суд счел, что политик не выполнял обязательств условно осужденного.

ЕСПЧ в 2017 году признал приговор по делу «Ив Роше» несправедливым; правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор не отменили.

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