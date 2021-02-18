Навального в СИЗО поставили на учет как склонного к побегу

Профилактическая комиссия следственного изолятора, где находится Алексей Навальный, поставила политика на профилактический учет как склонного к побегу. Об этом сообщается в инстаграме Навального.

Теперь я «склонен к побегу». Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут.

Алексей Навальный связал случившееся с продолжающимся давлением и расследованием о в Геленджике.

У меня есть только одно объяснение происходящему. Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто сбежал я из своего «спецблока», добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг. Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению надругательства над святынями.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и назначил ему три с половиной года лишения свободы. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, политик должен отбыть в колонии два года и восемь месяцев. 20 февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Навального на решение суда.

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