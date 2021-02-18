Владельцем «дворца Путина» официально признал себя Аркадий Ротенберг. В ближайшее время около дворца может начаться еще одна большая стройка — 119 гектаров выделены под охотничью базу. Рядом — усадьба «Дивноморское» площадью 323 гектара со спа-комплексом, винным заводом и дегустационным домом. Скоро там построят частный аквапарк. Принадлежит это все и . Еще дальше — резиденция патриарха Кирилла, которая строилась как духовно-культурный центр. Внутри нее — крытый бассейн и 70 гектаров виноградников, а также винодельческое хозяйство. Все это стоит около 22 миллиардов рублей. Через лес от дворца Путина — две турбазы семьи Олега Дерипаски на 7 миллиардов рублей, а также арендованные им охотничьи угодья на десятки тысяч гектаров, которые никто из экспертов не взялся оценить. Ближайший сосед «дворца Путина» — это база «Парус», которой владеет . Только сам участок — без строений, о которых ничего не известно — стоит около 1,2 миллиарда рублей. В самом Геленджике есть резиденция площадью 70 гектаров и стоимостью 11 миллиардов рублей. У главного здания (6752 квадратных метра) — бассейн на крыше и панорамные стеклянные стены.

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Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: riltor / Shutterstock.com