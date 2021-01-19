ФБК опубликовал огромное расследование о «дворце Путина» в Геленджике. Вот главное из двухчасового фильма о строительстве ценой в 100 миллиардов

Алексей Навальный / YouTube

Для президента России Владимира Путина на побережье Черного моря под Геленджиком возведен дворец площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Об этом говорится в новом расследовании .

Впервые о дворце стало известно еще в 2010 году — о нем рассказал бизнесмен Сергей Колесников, который, по его словам, был вовлечен в проект его строительства. Он опубликовал сметы, договоры и другие документы, связанные со строительством, и сообщил, что проект курировал бизнесмен в интересах Владимира Путина. Это привело к крупному скандалу в СМИ и через несколько месяцев Шамалов продал дворец бизнесмену Александру Пономаренко, который заявил, что достроит его в качестве гостиничного комплекса.

Как утверждает ФБК, продажа была фиктивной — Пономаренко заплатил за дворец лишь 350 тысяч долларов (в тысячу раз меньше суммы, фигурировавшей в СМИ). Одна из фирм Шамалова вскоре стала управляющей компанией на объекте.

Резиденция находится на территории в 68 гектаров. На придворцовом участке находятся вертолетная площадка, полноценный ледовый дворец, церковь, амфитеатр, оранжерея и чайный домик площадью 2500 квадратных метров, а также 80-метровый мост. Для спуска к пляжу построен специальный тоннель внутри горы, посередине которого есть дегустационная комната, из которой «открывается лучший из возможных видов на море».

Внешний вид дворца. Фото, распространившееся в интернете в 2011 году Russian Wikileaks / Wikimedia Commons

Прилегающий к территории участок площадью 7000 гектаров принадлежит ФСБ, но до 2068 года его передали фирме, которой принадлежит дворец. В ФБК полагают, что «единственная цель аренды — создание чего-то типа буфера вокруг дворца Путина». Расследователи также выяснили, что ФСБ не дает разрешения на рыбалку у мыса, где построен дворец, а над территорией находится официальная бесполетная зона.

Авторы расследования также опубликовали подробный план дворца — в ФБК утверждают, что получили его от одного из подрядчиков, который передал его расследователям, так как «был ошеломлен и взбешен роскошеством убранства». В ФБК сличили планы с несколькими фотографиями интерьеров, которые попали в интернет еще в 2011 году, и убедились в их подлинности.

Внутреннее убранство дворца. Фото, распространившееся в интернете в 2011 году Russian Wikileaks / Wikimedia Commons

Как подчеркивается в расследовании, весь дворец укомплектован эксклюзивной мебелью, которая делается поштучно под заказ. Так, например, диваны в резиденции стоят полтора-два миллиона рублей (всего ФБК насчитал 47 диванов), а самый дорогой стол — 4,1 миллиона рублей.

Всего во дворце три этажа. Помимо прочего, там находятся бассейн, сауны, хамамы, «склад грязи», спа, читальня, музыкальная гостиная, кальянная, кинотеатр, дегустационная комната, винный погреб, казино, около полутора десятков гостевых спален. Площадь главной спальни составляет 260 квадратных метров.

ФБК также выяснил, что неподалеку от территории дворца находятся почти 300 гектаров виноградников, шато, винные заводы и устричные фермы — расследователи также называют их «владениями Путина». Винодельни обставлены элитной мебелью: ФБК приводит в пример закупленные для них кофейный столик за 4,3 миллиона рублей, итальянский туалетный ершик за 62 тысячи и держатель для туалетной бумаги за 92 тысячи.

Дворец для Путина. История самой большой взятки Алексей Навальный

ФБК пишет, что строительство комплекса финансировали компании, которые связаны с друзьями Владимира Путина — в том числе государственные «Роснефть» и «Транснефть» — с помощью фиктивных арендных платежей и других коррупционных схем. Авторы расследования называют эту схему «самой большой в мире взяткой» и оценивают общую сумму денег, потраченных на дворец и виноградники, минимум в 100 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал расследование: «Пластинка сильно заезженная. Много лет назад мы уже объясняли, что нет никаких дворцов у Путина».

Пересказал Григорий Левченко