Юрий Ковальчук Александр Коряков / Коммерсантъ

Корпоративная почта петербургской фирмы , на которую оформлен «дворец Путина» под Геленджиком, находится на домене llcinvest.ru. Он принадлежит фирме «Стандарт», связанной с другом президента Владимира Путина, основным акционером банка «Россия» Юрием Ковальчуком, пишет «Собеседник».

Фирма «Стандарт» зарегистрирована по одному адресу с «Игорой Драйв» и другими активами Ковальчука, сообщал The Bell. Некоторые из этих бизнес-структур тоже пользуются доменом llcinvest.ru, отмечает «Собеседник». При звонке в «Бином» изданию подтвердили, что речь идет об одной группе компаний.

Также в «Биноме» подтвердили, что у них работает Денис Матюнин. Человек с таким именем и фамилией в документах проходил как представитель владельца яхты «Шеллест». Она «периодически подплывает» ко дворцу под Геленджиком, пишет «Собеседник». Яхта записана на некоммерческое партнерство «Возрождение морских традиций», которое издание связывало с Ковальчуком. Окружению Путина яхту приписывал и антикоррупционный проект Scanner project (раньше — «Муниципальный сканер»).

Ковальчук упоминался в расследовании про «дворец Путина»

Про «дворец Путина» под Геленджиком пресса писала еще в 2010 году. В 2021-м интерес к объекту оживил фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального. Он собрал больше 111 миллионов просмотров на ютьюбе. В нем говорилось, что формальным владельцем дворца через фирму «Бином» является бизнесмен, совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко. Ковальчук в расследовании упоминался как участник схемы финансирования дворца и прилегающих к нему виноградников и виноделен.

После выхода расследования Пономаренко заявил, что не имеет отношения ко дворцу с 2016 года. Владельцем объекта себя назвал еще один друг Путина, бизнесмен Аркадий Ротенберг, заявивший, что дворец — это будущий элитный апарт-отель. The Bell отмечал, что Ротенберг давний деловой партнер Пономаренко, но по документам из открытых источников «как минимум сложно» подтвердить, что он владеет дворцом.

Ковальчук может быть связан с еще одной покупкой для Путина — дачей советских генсеков «Глициния»

Дача «Глициния» в поселке Ореанда под Ялтой была построена в 1955 году для Никиты Хрущева, но особенно часто там отдыхал Леонид Брежнев. После распада СССР дача превратилась в пансионат. В 2004 году ее купил российский госбанк ВТБ (тогда — Внешторгбанк). Но год спустя украинская сторона расторгла сделку. Леонид Кучма, который в 2004-м был президентом Украины, позже писал в своей книге, что «Глициния» предназначалась в качестве резиденции для Путина.

После присоединения Крыма к России «Глицинию» национализировали, а в 2019 году продали за 1,2 миллиарда рублей. Покупателя власти Крыма не раскрывали. Но издание сообщило, что дачу купила фирма «Ореанда-12», владельцем которой был указан некий Янис Эрманис. У фирмы был уставной фонд в 10 тысяч рублей, не было прибыли, сайта и контактов в открытом доступе.

«Проект» сообщил, что нашел Эрманиса в Москве. Он получил образование экономиста и увлекается вьетнамским направлением китайского единоборства вин-чун . Сейчас Эрманис дает частные уроки вин-чун в одном из залов Москвы, пишет «Проект». Его коллеги и члены семьи рассказали изданию, что он живет скромно. Сам Эрманис в разговоре с «Проектом» факт приобретения «Глицинии» не отрицал, но комментировать сделку отказался.

Эрманис числится директором и единственным акционером «Ореанды-12», пишет «Проект» — и отмечает, что держателем реестра акций фирмы является петербургская компания «Центр учета и регистрации» (ЦУР). Ее формальные совладельцы — пять физических лиц, связанных с банком «Россия» Юрия Ковальчука. ЦУР держит реестры акционеров банка, и почти всех подконтрольных Ковальчуку крымских активов.

Гостей на «Глицинии» не было уже больше пяти лет, рассказали «Проекту» жители поселка Ореанда. Сотрудник стоящего рядом кремлевского санатория «Нижняя Ореанда» заявил, что на даче идут строительные работы. С учетом этого объекта у Путина может быть больше 20 официальных и неофициальных резиденций по всей России, пишет «Проект».

Ольга Корелина